Josef Herdner, Bürgermeister der Stadt Furtwangen, teilt in seinem Neujahrsgruß an die Bürger der Stadt mit:

„Ein außergewöhnliches und schwieriges Jahr liegt hinter uns. Kaum jemand konnte sich Anfang 2020 vorstellen, dass ein Virus die ganze Welt auf den Kopf stellen würde. So beginnt nun das neue Jahr stiller und anders als gewohnt.“

Weiter schreibt der Rathauschef an die Bürger: „Ich möchte es aber nicht versäumen, zunächst Ihnen allen recht herzlich zu danken. Dank Ihrer Disziplin und des starken Zusammenhaltes hatten wir die erste Welle im Frühjahr letzten Jahres gut überstanden. Es gab sehr schnelle und auch bewegende Unterstützungen, wie zum Beispiel bei Einkaufsdiensten oder beim Nähen von Masken. Es wurden im Laufe des gesamten Jahres viele kreative Lösungen (Bring-Dienste, Essen-to-go) gefunden. Die Kirchen haben mittels digitaler Gottesdienste neue Wege zu den Menschen geschaffen.“

Herder räumt ein: „Natürlich hat uns auch vieles weh getan. So mussten unsere Industriebetriebe, die Gastronomie und der Handel schmerzliche Einbußen hinnehmen. Und wir wissen nicht, was uns das junge Jahr 2021 noch an Überraschungen bereithält. Erste Anzeichen der gesamtwirtschaftlichen Lage stimmen mich positiv.“

Er spricht die schwierigen Zeiten des ausklingenden Jahres an – und blickt doch mit einer gewissen Zuversicht auf das kommende Jahr: Bürgermeister Josef Herdner. | Bild: Jürgen Liebau

„Ich hoffe, dass wir im Bereich Gastronomie und Handel und auch im Tourismus ebenfalls Lichtblicke haben werden. Schmerzlich haben wir auch unsere Kulturveranstaltungen im vergangenen Jahr vermisst. Es gab keine Feste und nur ganz wenige Veranstaltungen. Jubiläen von Firmen und Vereinen mussten abgesagt werden oder haben nur in einem kleinen Rahmen stattfinden können“, so Herdner weiter.

Vereine unter Druck

Auch das neue Jahr verspreche uns hier noch nicht viel Positives. Das schmerze vor allen Dingen die Vereine, die mit ihrem starken ehrenamtlichen Engagement so viel zum gesellschaftlichen Leben beitrügen.

Zuversichtlich gestimmt

„Viele habe im vergangenen Jahr mit kreativen Lösungen gezeigt, dass wir trotz starker Einschränkungen immer wieder gute Ideen entwickeln, diese über das digitale Netz Verbreitung finden und von der Bevölkerung gut angenommen werden“, ist der Bürgermeister überzeugt. „Dies alles stimmt mich sehr hoffnungsvoll für das Jahr 2021. So wünsche ich uns allen ein gutes und glückliches neues Jahr. Ich vertraue auf unseren Zusammenhalt, auf die Kreativität, die in uns steckt und bin zuversichtlich, dass wir auch dieses Jahr mit den nicht ganz einfachen Rahmenbedingungen gut meistern werden.“

Bei seiner traditionellen Ansprache im Rahmen des gemeinsamen Neujahrsempfangs der Sparkasse Schwarzwald-Baar und der Stadt richtet sich Furtwangens Bürgermeister Josef Herdner stets mit einem Ausblick und persönlichen Worten an die Bürger Furtwangens.

Da dies in diesem Jahr nicht persönlich möglich ist, wendet sich der Bürgermeister digital an die Bevölkerung. Auf den sozialen Kanälen der Stadt Furtwangen sind die digitalen Grußworte zu finden.