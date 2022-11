Schwarzwald-Baar vor 3 Stunden

Wetterrückblick: Warm und auch recht nass – der Oktober war ein Rekordmonat

Noch selten war der Herbstmonat so sonnig wie in diesem Jahr, so die Bilanz der Wetterstation am Furtwanger Kussenhof. Das Gesamtjahr 2022 steuert auf einen neuen Spitzenwert zu.