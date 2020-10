von Stefan Heimpel

Auch in diesem Jahr fand eine ganze Reihe von Wochentags-Wanderungen in der Kooperation von Tourist-Info und Schwarzwaldverein statt. Allerdings standen sie in diesem Jahr wie vieles andere auch im Zeichen von Corona. Zum Abschluss trafen sich nun die regelmäßigen Teilnehmer an den Wanderungen zu ihrem traditionellen Wanderabschluss im Bergstüble.

Erinnerungen an viele schöne Stunden

Wanderführerin Erika Moser gab hier wieder einen kleinen Bericht über die verschiedenen Aktivitäten ab und weckte damit viele Erinnerungen an schöne Stunden. Allerdings, so Erika Moser, habe sie anfangs schon etwas Bauchweh gehabt, als dann die Wanderungen tatsächlich anfangen konnten. Die ersten vier Termine waren bereits wegen Corona ausgefallen. Dann wurde die Wandergruppe von Hauptamtsleiter Marcel Schneider offiziell in das Wanderjahr verabschiedet.

Abstand halten auch beim Wandern

Corona bedeutete allerdings für die Wandergruppe einige Änderungen: kein Händeschütteln, Mundschutz und auch beim Wandern eineinhalb Meter Abstand halten. Auch bei der traditionellen Einkehr durften nur Personen aus maximal zwei Haushalten gemeinsam an einem Tisch sitzen, sodass man für die Gruppe jeweils die ganze Gastwirtschaft belegen musste.

Sehr viel Glück mit dem Wetter

Allerdings wurden diese strengen Regelungen im Lauf der Zeit immer weiter gelockert, sodass man nun auch wieder gemütlich zusammensitzen konnte. Auch mit dem Wetter habe man sehr viel Glück gehabt. Erst bei der letzten Wanderung gab es starken Regen. Ansonsten war es dreimal regnerisch, einmal gewittrig und einmal war etwas Sturm angesagt. Aber 13-mal war es auch richtig schön.

Fleißige Teilnehmer

Erfreulich sei, dass zu den Stamm-Teilnehmern auch immer wieder Neue dazustoßen und die Gruppe erweitern. Wichtig waren die Fahrer, die am Ende jeweils die Teilnehmer wieder zurückbrachten. Insgesamt nahmen 44 Wanderer an den 19 Touren teil, im Durchschnitt waren es bei jeder Tour 16 Wanderer. Die fleißigsten Teilnehmer waren: 19-mal Theresia Kaltenbach und Erika Moser, 18-mal Margareta Drexler, Adolf Schwer und Erika Dorer sowie 16-mal Renate Ganter, Silvia Krause und Berta Kretschmer.

Treffen zum Kaffeeklatsch

Weiter schilderte Erika Moser die Touren in Furtwangen und den Nachbarorten mit verschiedenen Anekdoten. Am Ende gab es einen herzlichen Dank für Erika Moser aus den Reihen der Wanderer. Gleichzeitig gab Erika Moser der Hoffnung Ausdruck, dass die Touren im kommenden Jahr wieder stattfinden können. Auf jeden Fall wird man nun über den Winter sich jeweils am zweiten Dienstag im Monat zum Kaffeeklatsch treffen. Das erste Treffen ist am 10. November um 14.30 Uhr im Gasthaus „Bad“.