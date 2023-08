Das Kilpental bei Gütenbach – es ist heute vermutlich so manchem nicht mehr präsent. Dabei kommt ihm historisch gesehen eine äußerst wichtige Bedeutung zu: Einst führte dort die wichtigste Handelsroute zwischen Breisgau und Baar entlang. Denn zwischen Freiburg und Villingen gab es keine andere Straße – das Höllental existierte genauso wenig wie die Landesstraße 173 über Simonswald nach Gütenbach. Michael Welle und Peter Postler aus Waldkirch waren von der historischen Tragweite des Kilpentals fasziniert und haben einen Film darüber gedreht. Der Film zeigt das Tal, wie es heute erlebbar ist: Der Aufstieg beginnt bergwärts am Gasthof „Engel“ in Simonswald und endet am Alten Eck auf der Wasserscheide am Brend, bevor das Wegende an der Kirche St. Cyriak in Furtwangen erreicht ist.

Die Idee: Alles begann mit einem Ausflug vor rund sieben Jahren: Peter Postler war mit seinen Vereinskollegen von der Narrenzunft der Kandelhexen auf Wanderung. Die Strecke führte vom Alten Eck in Furtwangen hinunter ins Kilpental bis nach Obersimonswald ins Gasthaus „Engel“. Die rund neun Kilometer lange Route und ihre Geschichte begeisterten ihn, auch seinen ehemaligen Schulkameraden Michael Welle steckte er damit an. Schnell reifte in den beiden Männern der Gedanke: Das wäre doch der perfekte Stoff für einen Film. „200 Jahre sind die Menschen damals mit den Pferdewagen hoch und runter gefahren. Es ist unglaublich, was da passiert ist“, findet Postler.

Zum Einsatz gekommen sind für den Film auch zwei moderne Techniken: Beide Männer filmten mit einer Go-Pro-Kamera aus dem Auto – und ließen Drohnen über das Kilpental fliegen, um die Gegend auch aus der Vogelperspektive einfangen zu können. „Die historische Recherche war wahnsinnig umfangreich“, berichtet Welle. Sie führte die beiden in das Heimat- und Geschichtsmuseum in Gütenbach, in Archive nach Karlsruhe und Stuttgart. „Für mich persönlich ist das noch nicht beendet, ich habe so viel Literatur, dass ich mir überlege, doch noch ein Buch zu schreiben“, sagt Welle. Weitere Projekte: Zwei Jahre arbeiteten sie an dem Film – seine Premiere feierte er im Dezember 2021 im Waldkircher Heimatmuseum. Seitdem wurden 220 Hefte und 120 DVDs verkauft. Mittlerweile ist bereits die dritte Auflage erschienen. Und dabei, betonen beide, ging es ihnen nie ums Geld – es habe einfach unheimlichen Spaß gemacht. Mittlerweile hätten sie auch schon Angebote für weitere Projekte dieser Art bekommen, berichten die Männer. Bei der Freude an der Arbeit würde es also nicht verwundern, wenn es schon bald einen weiteren Film geben würde.