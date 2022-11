Hüttenzauber und Kinderworkshop locken nach Linach – und das liegt eben gar nicht so weit weg, wie viele denken: Gäste von weit her finden den Weg zum Wilden Michel.

Zum zweiten Mal fand am ersten Adventswochenende der „wilde Weihnachtsmarkt“ statt – im Wilden Michel in Linach. Und wer glaubt, der Michel liegt so weit am Ende der bekannten Welt, dass da eh keiner kommt, der irrt. Und zwar