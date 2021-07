Der Deutsche-Amateur-Radio-Club-Verein mit seinem Ortsverband A18 Furtwangen feierte bei bestem Wetter sein Doppeljubiläum – 65-jähriges Bestehen des Ortsverbands sowie 50-jähriges Bestehen des Relais Stöcklewald – im Rahmen einer Freiluftveranstaltung rund um den Stöcklewaldturm.

Viele Gäste aus der ganzen Region

Der Vorsitzende Jürgen Kraft begrüßte zahlreiche Besucher aus den benachbarten Ortsverbänden und Regionen vom Breisgau bis zum Bodensee, sowie den Vorsitzenden des DARC-Distrikts Baden, Klaus Kuhnt. Eine Plakatwand informierte dort über das Relais. Mehrere Antennen, welche an bis zu zehn Meter hohen Teleskopmasten befestigt waren, gehörten zu zwei Funkstationen, wo die Besucher Funkgespräche auf Kurzwelle und UKW mitverfolgen konnten. Auch die mittels Morsezeichen hörbare Kennung des Stöcklewald-Relais war in den Handfunkgeräten regelmäßig zu hören.

Gut besucht war die Präsentation einer tragbaren Funkausrüstung, die Funkbetrieb von Berggipfeln aus möglich macht. Viele Besucher waren über die große Reichweite der mit nur sechs Watt Sendeleistung ausgestatteten Portabel-Station erstaunt. Bei praktischen Übungen erlebten viele Besucher, welche Faszination der Morsecode, der nur aus den zwei Signalen „Dit“ und „Dah“ besteht, haben kann.

Besonderer Blickfang

Die eigens für das Jubiläum erstellte Sonder-QSL-Karte mit einer Grafik des Stöcklewaldturms diente überall als Blickfang und wurde auch als kleines Magnetschild angefertigt an Gäste verteilt. Alle im Gästebuch eingetragenen Besucher werden in den nächsten Tagen an einer Verlosung kleiner Preise teilnehmen und erhielten als Erinnerung an den Besuch des Jubiläums einen Kugelschreiber mit dem Namenszug des Furtwanger Ortsverbandes.