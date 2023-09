Die Bauarbeiten an dem Otto-Hahn-Gymnasium mit Realschule Furtwangen kommen gut voran, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Davon konnte sich die SPD-Bundestagsabgeordnete Derya Türk-Nachbaur bei ihrem Besuch der Baustelle, begleitet von Bürgermeister Herdner sowie Dirk Ebeling (CDU), Heinz Guhl (SPD), Ulrich Mescheder (UL) und Mitarbeitern der Verwaltung, überzeugen.

Die Baustelle, die aufgrund des Umfangs und der Komplexität den Gemeinderat und die Verwaltung gefordert hatte, steht vor ihrer Fertigstellung. Insgesamt werden rund 22 Millionen Euro in die umfassende Sanierung des Schulgebäudes investiert. Die strengen Vorgaben bei Schulsanierungen und die Notwendigkeit teurer Ausrüstung machten das Projekt für die Stadt teuer. Türk-Nachbaur, die sich von dem Ergebnis beeindruckt zeigte, äußerte sich: „Das erinnert mich an meine Schulzeit, nur hier sieht es jetzt wesentlich schöner aus als damals in meiner Schule.“

Im Anschluss an den Baustellenbesuch fand ein reger Austausch im Rathaus statt. Dabei betonte Herdner, dass neben der Schulsanierung auch weitere teure Projekte anstünden. Dazu gehöre die dringend benötigte Sanierung der städtischen Gebäude, die teilweise Jahrzehnte alt sind. Zudem wurde die Planung einer kommunalen Wärmeplanung und die Einstellung eines Energiemanagers erörtert.

Mitarbeiter der Verwaltung nutzten die Gelegenheit, um die Förderpolitik des Bundes und der Länder zu kritisieren, die oft die schnelle Umsetzung von Projekten erheblich verzögere. Sie betonten die Notwendigkeit, den bürokratischen Aufwand in den Gemeinden zu reduzieren.

Aktuell sei der Aufwand, um Fördergelder zu erhalten, enorm. Man bräuchte in Furtwangen eine ganze Vollzeitstelle alleine für die Beantragung von Fördermitteln, um alle möglichen Fördermittel abgreifen zu können, so Herdner.

Ferner äußerte sich der Bürgermeister zur aktuellen Flüchtlingssituation und betonte, dass Furtwangen immer noch gut aufgestellt sei, was die Aufnahme von Flüchtlingen angehe. Die Akzeptanz in der Bevölkerung sei nach wie vor vorhanden. Zudem seien die direkten Kosten der Versorgung von Flüchtlingen aktuell weitgehend gedeckt.