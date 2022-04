Furtwangen/Hüfingen vor 4 Stunden

Verkaufssonntag steigt – und die Gewerkschaften sind richtig sauer

DGB, Verdi und IG Metall kritisieren die offenen Türen am 1. Mai in Furtwangen und Hüfingen sehr scharf. Und zwei Bürgermeister versprechen: Künftig gibt‘s keinen Verkauf am höchsten Feiertag der Arbeitnehmerschaft.