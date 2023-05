Viel geboten wird am Sonntag, 7. Mai, in Furtwangen: Naturpark-Markt und verkaufsoffener Sonntag laden an diesem Tag zum gemütlichen Verweilen ein. Und dieser soll ganz im Zeichen der Familien stehen – auch für die Kleinsten warten einige Angebote.

Ganz im Zeichen der Familien steht der verkaufsoffene Sonntag mit Naturpark-Markt am 7. Mai in Furtwangen. Der Verein der Unternehmer und Freien Berufe möchte die Familien nicht nur zu einem ausgiebigen Bummel durch die Innenstadt locken.

Vielmehr soll vor allem für die Kinder allerhand geboten sein: Neben Rutschfahrzeugen, Rollern und einer Hüpfburg wird es auch wieder ein kleines Karussell beim Rathaus geben.

Vereine bewirten Besucher

Zwischen 11 und 16 Uhr haben die Geschäfte in Furtwangen an diesem Sonntag ihre Türen geöffnet und präsentieren ihre Produkte. Die Jugendfeuerwehr Furtwangen, die Royal Rangers Pfadfinder, der Kraftsportklub Furtwangen und die Jugendkapelle der Stadtkapelle Furtwangen sorgen mit verschiedenen Aktionen für das leibliche Wohl. Weitere Bewirtungsstände runden das Speisenangebot ab.

Der Naturpark-Markt begrüßt seine Besucher von 11 bis 17 Uhr auf dem Marktplatz. Hier präsentieren Händler aus dem Südschwarzwald viele regionale Produkte. Neben Spirituosen und Imkereierzeugnissen sind unter anderem auch Wildprodukte, Keramik oder Holzartikel zu finden. (ag)