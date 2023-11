Die Medienschulung „Licht und Ton“ sei laut der Gemeindeverwaltung in Gütenbach sehr gut angenommen worden.

Bei der Sanierung der Mehrzweckhalle in den Jahren 2018 bis 2020 wurde unter anderem eine neue Anlage für Licht und Ton installiert. Für die Teilnehmer, darunter sowohl Anfänger als auch erfahrene Technikbegeisterte, sei die Veranstaltung sehr wertvoll gewesen. Die Schulung bot umfassende Einblicke in die Welt von Licht- und Tontechnik und beinhaltete praktische Informationen zur Bedienung der neuen Medienanlage der Mehrzweckhalle.

Michael Schoebel, Inhaber des Ingenieurbüros für Audio – Video und Medientechnik aus Winden, konfigurierte und installierte die Anlage in der Halle. Die Schulung wurde auch von ihm geleitet, wobei er sein Fachwissen und Erfahrung mit den Teilnehmern teilte. Themen wie Bühnenbeleuchtung und Tonwiedergaben wurden ausführlich behandelt. Die Mehrzweckhalle bot die ideale Umgebung für diese Schulung, da sie mit modernster Technologie ausgestattet ist und es den Teilnehmern jetzt ermöglicht, das Gelernte bei künftigen Veranstaltungen auch anzuwenden.

Im Anschluss an die Schulung trafen alle Vereinsvorstände im Foyer der Mehrzweckhalle zusammen, um die Termine für das kommende Jahr zu besprechen.

Zu Beginn des Jahres steht der Narrenfahrplan im Vordergrund. Mit dem Besuch verschiedener Narrentreffen, dem Bunten Abend und der Hochphase ab dem „Schmodo“ wird wieder einiges los sein über die närrischen Tage.

Im Mai plant Bürgermeisterin Lisa Hengstler eine Wiederholung des Frühjahresempfangs. Dem folgt dann am Vatertag der Hock des Kegelclubs und des Fördervereins der Musikkapelle.

Zum Auftakt des Pfingstwochenendes gibt der Akkordeonspielring sein Pfingstkonzert. Anfang Juni finden an einem Wochenende gleich drei wichtige Ereignisse statt. Das Scherensägenfest bietet am Samstagabend die Plattform für den Festakt zum 20-jährigen Bestehen der Guggenmusik. Am Sonntag finden parallel zum Festbetrieb die Europa- und Kommunalwahlen statt.

Im Sommer folgen das Floriansfest der Feuerwehr, das Sportfest des FC Gütenbach, ein Sommerfest der Narrengesellschaft sowie zum Sommerferienauftakt das Platzkonzert der Musikkapelle.

Im Herbst veranstaltet die Gemeinde zusammen mit der Stadt Furtwangen eine Leistungsschau im interkommunalen Gewerbegebiet. Die Festsaison endet traditionell wieder mit dem Oktoberfest des Fußballclubs. Zum Jahresende ist wieder ein Christkindlmarkt sowie das Jahreskonzert der Musikkapelle geplant.