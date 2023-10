Es ist ein Szenario, das sich hierzulande bereits seit einiger Zeit immer wieder abspielt: Autos nebst Besitzer stehen am Straßenrand, versuchen, vorbeifahrende Autofahrer zum Anhalten zu bewegen. Das Folgende läuft immer ähnlich ab: Angeblich habe man eine Autopanne, heißt es seitens der Autofahrer am Straßenrand, aber kein Geld zum Tanken. Die Angehaltenen werden schließlich um Bargeld angefleht – eine zeitnahe Rückzahlung wird versprochen. Manchmal wird sogar ein Pfand, etwa ein Goldring, angeboten – in der Regel wertloser Modeschmuck.

Auch in Furtwangen soll es in diesem Sommer zu solchen Vorfällen gekommen sein. Auch via Whatsapp verbreiteten sich Nachrichten wie diese: „Silberne Audi-Limousine mit rumänischem Kennzeichen in Furtwangen und Umgebung unterwegs. Versucht an immer wechselnden Orten, Autos anzuhalten, und täuscht eine Panne oder Ähnliches vor. Zuletzt gesehen gegen 19 Uhr am Neueck Furtwangen. Die Polizei weiß Bescheid, wenn gesehen, gern an Polizei St. Georgen weiterleiten: 07724 9495000.“

Die Masche: Doch was ist dran an Nachrichten wie diesen? Nicole Minge vom Polizeipräsidium in Konstanz kann etwas Licht ins Dunkel bringen. Die Betrugsmasche „Benzinbettler“ sei in ganz Deutschland verbreitet, berichtet die Polizistin. „Leider sind die Fälle für die Opfer nicht immer eindeutig, und oftmals wissen sie nicht, dass sie auf Trickbetrüger hereingefallen sind. In diesen Fällen werden auch keine Anzeigen erstattet“, erklärt sie weiter. In anderen Fällen werde die Polizei darüber informiert, dass Personen offensichtlich eine Panne hätten und Hilfe benötigten. Hier werde die Polizei auch immer tätig, allerdings fehle dann der Nachweis, dass eine Straftat vorliegt. „Deshalb gibt es auch keine validen Zahlen, wie viele Fälle es tatsächlich gegeben hat“, erläutert Minge.

Ob diese Vorfälle sich auch rund um Furtwangen abgespielt haben, lässt sich daher auch gar nicht so einfach sagen, wie Minge erklärt. Sobald aber ein Hinweis oder eine Meldung bei der Polizei eingehe, werde dem Hinweis auch nachgegangen und die Meldung geprüft. „Dies bedeutet, wenn eine Meldung bezüglich einer ,verdächtigen Wahrnehmung' beziehungsweise eines ,Verdacht von Benzinbettlern' eingeht, werden die Kollegen beauftragt, an der genannten Örtlichkeit die Meldung zu überprüfen. Können die Kollegen anschließend dort nichts feststellen, fahren die Kollegen zu ihrem nächsten Auftrag weiter", so die Polizistin. Hierdurch sei es möglich, dass Betrugsversuche wie diese zwar in Furtwangen vorgefallen seien und auch durch die Polizei überprüft wurden – „aber bei negativer Feststellung dies nicht extra festgehalten wurde", sagt Minge – sie tauchen also in keiner Statistik auf.

Doch wie genau gehen die sogenannten Benzinbettler vor? Die Täter stehen in der Regel am Straßenrand und wollen durch starkes Gestikulieren auf eine angebliche Notlage vorbeifahrende Autofahrer auf sich aufmerksam machen und diese zum Anhalten bewegen, erklärt die Beamtin. „Einmal angehalten, versuchen sie durch eine geschickte und überzeugende Gesprächsführung Mitleid bei ihrem Gegenüber zu erlangen, um dann diesen zum Helfen zu überreden." Das Ziel der Täter: so viel Bargeld wie möglich zu erhalten. Besonders perfide dabei ist, dass die Betrugsmasche auf die Hilfsbereitschaft der Menschen abzielt. „Hierbei werden die verschiedensten Methoden benutzt, um großes Mitleid bei den Opfern hervorzurufen, so dass diese einen größtmöglichen Geldbetrag übergeben", erläutert Minge. „Die Täter gehen geschickt dabei vor und treten überzeugend mit erfundenen Geschichten auf. Auch schrecken die Täter nicht davor zurück, kleine Kinder für die Masche zu benutzen."

Die Varianten: Auch gebe es bei dieser Betrugsmasche einige Varianten. Ein Szenario: Arglose Autofahrer werden von einem Täter wegen einer angeblichen Autopanne abgelenkt, währenddessen versucht ein weiterer, Wertgegenstände aus dem Auto des Opfers zu stehlen. Eine weitere Masche: Die Betrüger bieten ihren Opfern scheinbar wertvolle Dinge als Pfand an, etwa Schmuck oder ausländisches Bargeld. Im Nachgang stellen sich diese „Wertsachen" jedoch als wertlos heraus, sagt Minge.