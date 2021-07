von Markus Reutter

Udo Zier, der frühere Chef der gleichnamigen Verpackungsfabrik in der Katzensteigstraße in Furtwangen, ist am 24. Juni im Alter von 86 Jahren verstorben. Sowohl die Stadt Furtwangen als auch die Volksbank Mittlerer Schwarzwald würdigen in Nachrufen seine Verdienste.

Kommunalpolitisch engagiert

So brachte Zier nicht nur die Firma weiter nach vorne, sondern engagierte sich auch kommunalpolitisch. Die Stadtverwaltung informiert, dass er 1962 in den Gemeinderat gewählt wurde, 1968 rückte er zum Bürgermeisterstellvertreter auf und später auch zum Standesbeamten. 1973 habe er den Vorsitz der CDU-Fraktion übernommen, sei im Ältestenrat tätig gewesen, außerdem im Beirat für geheimzuhaltende Angelegenheiten sowie im Krankenhausausschuss.

Mit Bürgermedaille geehrt

Drei Wahlperioden habe er dem Gemeinderat angehört, bevor er sich zur Kommunalwahl 1980 nicht mehr zur Verfügung stellte. Als Anerkennung für langjährigen Einsatz in den Gemeindegremien sei er im Juli 1980 mit der Bürgermedaille der Stadt Furtwangen geehrt worden.

Ausgleichende Persönlichkeit

Seine Frau Brigitte Zier betont, ihr Mann sei eine „ausgleichende Persönlichkeit“ gewesen. Er habe das Wohl der Stadt im Blick gehabt. Wenn eine andere Fraktion eine gute Idee hatte, sei er auch dieser gegenüber offen gewesen. Auch im Kreisrat sei er eine Zeit lang Mitglied gewesen. Die Themen standen für ihn im Vordergrund, nicht die Parteipolitik. Ihr Mann habe viele Ehrenämter und Aufgaben gehabt. Sie erwähnt neben seinem Einsatz für die Firma unter anderem eine Aufsichtsratstätigkeit bei der Volksbank.

Mehrere Ehrungen erhalten

Die Volksbank Mittlerer Schwarzwald nennt in ihrem Nachruf die langjährige Mitgliedschaft Ziers im Aufsichtsrat der Bank, bevor er von 1994 bis 2001 den Aufsichtsratsvorsitz „unseres Vorgängerinstituts, der Volksbank Triberg eG, übernahm“. Für seine Verdienste sei er 1998 mit der silbernen Ehrennadel des DGRV (Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband) ausgezeichnet worden, 2001 habe er die Raiffeisen-Schulze-Delitzsch-Medaille in Gold sowie bei seinem Ausscheiden im Jahr 2005 die Raiffeisen-Schulze-Delitzsch-Plakette in Gold erhalten.

Lange Firmengeschichte

Die Anfänge der Firma Udo Zier reichen noch eine Generation zurück. So hatte Ludwig Zier im Jahr 1930 ein Sägewerk mit Kistenfabrikation übernommen, ist der Homepage des Betriebs zu entnehmen. 1962 war das Gründungsjahr einer Kommandit-Gesellschaft, bei der Udo Zier als Komplementär die Geschäftsführung übernahm. 1969 wurden Sägewerk und Kistenfabrikation geschlossen und die Wellpappenverarbeitung erweitert. 1978 stand die Umwandlung in eine GmbH mit Udo Zier als alleinigem Gesellschafter an.

Im Jahr 2001 hat Carsten Zier die Gesellschaftsanteile von seinem Vater Udo Zier übernommen und führt heute das Unternehmen als geschäftsführender Gesellschafter. Der andere Sohn von Udo und Brigitte Zier, Sebastian Zier, arbeitet als Sternekoch in St. Gallen.

Engagiert in verschiedenen Vereinen

Auch in Vereinen hat sich Zier engagiert, etwa im Ski-Club Furtwangen. Er sei gerne Ski gefahren und habe bei Rennen des SC geholfen, erinnert sich seine Frau. Als bei einer Hauptversammlung der Stadtkapelle Furtwangen in den 70-er Jahren kein Vorsitzender gefunden wurde, habe er das Amt interimsweise für einige Jahre übernommen.

Nun ist der engagierte Unternehmer in der vergangenen Woche verstorben. Die Trauerfeier erfolgte im engsten Familien- und Freundeskreis.