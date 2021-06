von Siegfried Kouba

Der langjährige Professor an der Fachhochschule Furtwangen, Dietrich Roether, ist am 14. Juni verstorben. Bis zuletzt war er geistig rege. Sein Engagement im öffentlichen und vor allem im kirchlichen Leben war groß. Roether wurde 1929 in Rastatt geboren und wuchs in Freiburg auf. Er war das älteste von sieben Geschwistern. Geheiratet hat er 1958. Er wirkte ab dieser Zeit an der Technischen Universität Berlin (TU), wo er promovierte. Aus der Ehe mit Helga, geborene Menzer, gingen die vier Kinder Armin, Gundhild, Silke und Diemut hervor, die alle während der Berliner Zeit geboren wurden. Der Mauerbau wurde hautnah miterlebt und tröstende Briefe sandte Dietrich Roether an seine Verwandten in Freiburg.

1968 Wechsel nach Furtwangen

1968 wechselte er an die Furtwanger Ingenieurschule und wurde Dozent für Mathematik. In den siebziger Jahren arbeitete er an der Fachhochschule in einer Arbeitsgruppe für computerunterstützten Unterricht mit. Er besaß dort ein Computer-Terminal, noch bevor das Internet erfunden war. Groß war seine Beteiligung im kirchlichen, vor allem ökumenischen und sozialen Leben. Ein Zeichen setzte er mit seiner Erwachsenen-Konfirmation. Roether wurde durch seinen Großvater, der evangelische Pfarrer war, getauft. Durch Kriegsumstände war ihm eine normale Konfirmation nicht vergönnt. Daher nahm er sein Bekenntnis im Jahre 1978 äußerst ernst.

Ökumene lag im am Herzen

Kein Wunder, dass er bereits ein Jahr später als Nachrücker in den hiesigen evangelischen Kirchengemeinderat einzog und 1983 bei der regulären Wahl gekürt wurde. Jahrelang fand er auch in der Bezirkssynode ein Betätigungsfeld. Seine geistige Haltung offenbarte er im ökumenischen Umgang mit anderen Konfessionen und gute Beziehungen pflegte er zum römisch-katholischen Pfarrer Josef Beha. Auch der Ökumenische Kirchentag lag ihm am Herzen. An der ersten Veranstaltung im Jahre 2003 in Berlin nahm das Ehepaar Roether teil und war der Aktion weiterhin verbunden.

Seit 1994 in der Hospizbewegung

Als Dietrich Roether 1994 in den Ruhestand trat, betätigte er sich in der Hospizbewegung, ließ sich schulen und begleitete Senioren bis an ihr Lebensende im hiesigen Altenheim. In der evangelischen Kirche Furtwangen war er eine tragende Säule. Unvergessen werden seine Beiträge in den zahlreichen Gemeindebriefen bleiben. Im Frühjahr diesen Jahres äußerte er sich zum Thema „Gemeinwohl oder Selbstverantwortung“ – versehen mit einem Fragezeichen. Er sah die Ökonomie in sozialer Pflicht, wollte Ökumene als Gegenteil von Ausgrenzung, Rassismus, Hass und Gewalt verstehen und Ökologie als verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt verstanden wissen. Sein Engagement galt daher auch dem konziliaren Prozess „Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung“.