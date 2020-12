von Stefan Heimpel

Der bekannte Furtwanger Architekt Leopold Messmer ist am Montag, 30. November, nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 92 Jahren gestorben.

Vom Fallerkomplex bis zur Katharinenhöhe

Einige seiner größten und wichtigsten Objekte waren der Neubau der Sparkasse in Vöhrenbach, der Fallerkomplex in Gütenbach mit den Fabrikgebäuden und den extravaganten Wohnhäusern, die Firma S. Siedle & Söhne in Furtwangen, die Sanierung des Kindergartens Lindenstraße oder das Hauptgebäude der Rehaklinik Katharinenhöhe.

Gelernter Zimmermann und Maurer

Geboren wurde Messmer als ältestes von fünf Kindern der Familie Messmer in Furtwangen, wo sein Vater in der Goethestraße einen Zimmerei-Betrieb hatte. Nach der Schule machte er zwei Ausbildungen: als Zimmermann bei seinem Vater Ernst und als Maurer bei Mall in Donaueschingen. Doch dann wurde er zum Militärdienst eingezogen und absolvierte als Jugendlicher bereits die Fliegerausbildung. Er wurde bei schweren Kämpfen eingesetzt.

1954 selbstständig gemacht

Dann begann Leopold Messmer an der Ingenieurschule in Karlsruhe seine Ausbildung zum Architekten. Dazu gehörte unter anderem auch ein Praxissemester in Mannheim in einem Architekturbüro. Nach seinem Abschluss 1953 machte er sich bereits 1954 in Furtwangen im elterlichen Anwesen in der Friedrichstraße selbstständig. Anfangs konzentrierte er sich ganz auf den Wohnungsbau. Doch bald konnte er auch in der Industrie Fuß fassen und war in der Folge für fast alle Furtwanger Unternehmen als Architekt tätig.

1957 heiratete er Beatrix Lausberg aus Aachen. Sie war Erbin des Rotenhofes in Schönenbach, der seit 1440 im Familienbesitz ist. Es folgten drei Kinder.

Rege und sehr am Weltgeschehen interessiert

1994 übergab Leopold Messmer seinen erfolgreichen Architekturbetrieb an Sohn Poldi. Nach dem Tod seiner Frau im Jahr 2010 zog sich Messmer aus dem Geschäftsbereich der Architektur zurück. In der Folge lebte er in Villingen, aber sein Zweitwohnsitz und auch sein Arbeitsplatz verblieben in Furtwangen, wo er sich noch einige Jahre auf Hausverwaltungen und die Bewertung von Immobilien als Sachverständiger konzentrierte. Auch in den letzten Jahren war er rege und immer sehr am Weltgeschehen interessiert.

Um den Verstorbenen trauern mit ihren Familien die drei Kinder, sieben Enkel und drei Urenkel. Die Trauerfeier für Leopold Messmer findet am kommenden Freitag, 11. Dezember, um 11 Uhr in der Pfarrkirche Vöhrenbach statt. Wegen coronabegrenztem Platz in der Kirche ist auch beim Gottesdienst eine vorherige Anmeldung im Pfarrbüro notwendig.