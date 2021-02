Bei der traditionsreichen Furtwanger Druckerei Leitz gibt es einen Wechsel in der Unternehmensleitung. Das gab das Unternehmen jetzt in einer Pressemitteilung bekannt. Der bisherige Inhaber des Familienunternehmens, Ulrich Nocke, hat die Druckerei an seinen langjährigen Betriebsleiter Jochen Burt übergeben.

