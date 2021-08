von bfg

Auch im zweiten Jahr unter besonderen Vorgaben gelang dem Guckloch-Team mit dem Open-Air-Kino am Samstagabend ein Erfolg. Ohne Ausweichtermin und ohne die Möglichkeit, in den Kino-Innenraum auszuweichen, ging das Team das Wagnis ein. Doch es wurde belohnt, es war einer der bislang wärmsten Abende des Jahres, noch um Mitternacht zeigte das Thermometer 16 Grad.

Die Besucher-Registrierung zur möglichen Kontakt-Nachverfolgung mittels Erfassungsbogen oder per Luca-App stellte kein Hindernis dar und der gebotene Abstand war mit der weiträumigen Bestuhlung gewährleistet.

Knapp 70 Zuschauer strömten am Samstagabend bei einsetzender Dunkelheit, bepackt mit wärmenden Utensilien und Sitzkissen für einen ungetrübten Kinoabend im Freien zum Postkraftwagenhof.

Applaus vom Publikum

Vorsitzender Günther Bäuerle begrüßte die Zuschauer und wies darauf hin, dass es bereits die 30. Open-Air -Veranstaltung des Guckloch-Kinos ist und der Verein seit nunmehr 35 Jahren besteht, was das Publikum mit Applaus quittierte. Mit einer „Schnapsidee“ startete das Projekt Open-Air in Furtwangen mit der „Geierwally“ im Hof der Friedrichschule. An Jubiläumsfeiern ist derzeit jedoch nicht zu denken. Auch in diesem Jahr beschränkte sich das Kinoteam auf Film, Bestuhlung und Getränke aus Flaschen, das Publikum nahm das Angebot gut an.

Nachdenkliche Liebesgeschichte

Der französische Film „Odette Toulemonde“ zeigte sich als ruhige romantische und etwas nachdenkliche Liebesgeschichte. Das Guckloch-Team freute sich sehr über die positive Resonanz, die Treue zum Guckloch und den schönen Filmabend im Freien.

Am 23. September hält der Guckloch-Verein seine Mitgliederversammlung ab. Mit ein Thema wird sein, wie es mit der Programmgestaltung im weiteren Verlauf des Jahres weitergehen kann.