Die Laienspielgruppe St. Cyriak ist zurück auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Begeistert zeigte sich mit dem Premierenpublikum auch Pfarrer Harald Bethäuser, der bei den beiden ersten, höchst vergnüglichen Aufführungen dabei war und sich in den Dienst der Sache stellte. An beiden Tagen war das Haus voll, weitere Aufführungen folgen (siehe Infokasten).

Man spürt es geradezu – die acht Darstellerinnen und Darsteller sind nach drei Jahren Zwangspause voll da, sie sprühen vor Temperament und Spielfreude. Eine Premiere war es für den neuen Regisseur Joachim Josefowitz, ebenso für Sabine Oechsle (Noelle Seubel), die Organistin der verfeindeten Dörfer. Premiere hatten auch Souffleuse Ulli Bausch und auch der Pfarrer.

Bethäuser begrüßte die Besucher des Stücks. Es sei wichtig, dass man in diesen Zeiten auch etwas genießen könne, was hier in doppeltem Sinne möglich sei – zum einen sei es das Geschehen auf der Bühne, zum anderen der leibliche Genuss bei Kaffee, Kaltgetränken und Hefezopf.

Mit dem Stück „Heiliger Antonius!“ und dem neuen Regisseur Joachim Josefowitz haben die Männer und Frauen den Nerv der Zeit voll getroffen, mehr als einmal ernteten sie bei den ersten Vorstellungen spontanen Szenenbeifall. Dabei lädt der Schwank in drei Akten auch zum Lachen ein – die Kirche und ihre Bodentruppe stehen dabei ebenso im Mittelpunkt wie die streitbaren Schäfchen und die Pfarrhäuserin Erna Scharfschütze (Elke Göppert). Spannung und viel Witz, begeisterte Schauspielerinnen und Schauspieler – was kann es Besseres geben in dieser Zeit, die voller politischer Wirren ist.

Die Geschichte: Die beiden benachbarten Dörfer Unter- und Oberochsenheim sind seit Generationen aufs Ärgste zerstritten. Und dummerweise steht die gemeinsame Dorfkirche genau auf der Gemarkungsgrenze, was immer wieder zu Spannungen führt. Die Kirche ist dem heiligen Antonius geweiht und hier steht auch eine holzgeschnitzte Statue des Heiligen – genau auf der Grenze. Besonders intensiv ist der 250 Jahre währende Streit zwischen den beiden Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Hermann Hägele (Jürgen Ebner) aus Ober- und Stellvertreterin Frida Oechsle (Sabine Hug) aus Unterochsenheim – dabei verbindet die beiden ein Geheimnis aus der Vergangenheit.

Der Streit ist so schwerwiegend, dass der Pfarrer einen Nervenzusammenbruch erleidet und nun in der Psychiatrie ist. Sein Krankheitsvertreter Sebastian Schimmelmann (Roland Krampf) ist überzeugt, dass er den Streit schlichten kann. Für Stimmung sorgt immer wieder die italienische Putzfrau Maria (Melanie Füchter-Seng), die mit ungewollten Wortspielereien beeindruckt. Als plötzlich der leitende bischöfliche Ordinariatsdirektor Monsignore Geistlicher Rat Dr. Dr. Matthäus von Heiligenberg (Martin Miggler) auftaucht, sind alle überzeugt, dass er wegen der Streitigkeiten und wegen des kaputten Kirchendaches kommt. Doch weit gefehlt – er ist aus höchst privaten Gründen nur der Heiligenfigur wegen gekommen, die es als einzigartiger und höchst wertvoller Kunstschatz zu holen gilt.

Das Ganze nimmt extrem Fahrt auf, als der Heilige verschwindet, doch Mesner Peter Hägele (Dirk Fehrenbach) sorgt bald für erstaunliche Hinweise...