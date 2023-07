Furtwangen – Aufregung um zeltende Jugendliche während des Sturms: In Furtwangen bestand am Dienstagabend kurzzeitig Sorge um eine etwa 70-köpfige Schülergruppe, die mitten im Wald auf dem Platz der Jugenderholung Schwarzwald am Stöcklewaldturm ihr Zeltlager aufgeschlagen hatte und zunächst nicht mehr erreichbar war. Im Laufe des Abends konnte zu der Gruppe wieder Kontakt hergestellt werden. Alle waren wohlauf, lediglich ein Zelt fiel dem Sturm zum Opfer. So lautete eine Meldung der Polizei.

Uwe Sikeler, der als Lehrer das Zeltlager der achten Klassen mit 63 Schülern der Bickebergschule Villingen organisiert hatte und der gemeinsam mit sieben Kollegen sowie sieben Schülern der zehnten Klasse vor Ort war, verstand das allerdings gar nicht: „Wir wollten eigentlich am Dienstagabend gegen 21 Uhr am Lagerfeuer noch den Ablauf am Mittwoch besprechen, als wir gesehen haben, dass wohl das angekündigte Unwetter demnächst kommt“, schilderte er im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Schon beim Zeltaufbau hätten er und seine Kollegen darauf geachtet, dass die Zelte ordentlich aufgebaut und verspannt wurden. Als dann das Donnerwetter mit drei, vier heftigen Windböen begann, seien fast alle in den Zelten gewesen, einige Schüler habe er aber schon in den Gemeinschaftsraum beordert.

Er selbst sei in der Zeit, als es richtig heftig war, mehrfach von Zelt zu Zelt gelaufen: wenn er den Eindruck gehabt hatte, dass es besser sei, das Zelt zu räumen, habe er das den Achtklässlern mitgeteilt.

Rückzugsort fest eingeplant

Es habe zu keiner Zeit irgendwelche Probleme gegeben. „Ich achte bei den Zeltlagern immer darauf, dass wir feste Gebäude als ,Backup‘ zur Verfügung haben, um Probleme zu vermeiden“, betont Uwe Sikeler. Wie es die Polizeimeldung sogar bis in den Rundfunk geschafft habe, sei ihm absolut unerklärlich – wiewohl einige der Mädchen tatsächlich ein wenig Angst hatten. „Wir haben mit den Eltern noch einen Grillabend geplant. Da werden wohl alle Sorgen endgültig geklärt.“ Und anstelle des geplanten Wandertags stand am Mittwoch nun eine Lagerolympiade auf dem Programm.