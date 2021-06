Der Studieninformationstag der Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen – kurz Wing – der Hochschule Furtwangen findet am Dienstag, 8. Juni, ab 17 Uhr statt. Aufgrund der aktuellen Situation wurde für die Veranstaltung eine Online-Lösung entwickelt, um Studieninteressierten die Möglichkeit zu geben, sich über die drei Bachelor-Studiengänge im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen zu informieren: Wirtschaftsingenieurwesen – Industrial Solutions Management (Bachelor of Science), Wirtschaftsingenieurwesen – Marketing und Vertrieb (Bachelor of Science) und Wirtschaftsingenieurwesen – Product Engineering (Bachelor of Engineering). Nach einer Einführung durch Harald Kopp wird beispielhaft für die vielen Labore der Fakultät das Industrial Solutions Lab vorgestellt. Für Fragen steht die studentische Wing-Studienbotschafterin zur Verfügung. Der Online-Link für die Veranstaltung ab 17 Uhr: www.gotomeeting.com/join/699913397. Geplant ist die Vorstellung der Bachelorstudiengänge, eine virtuelle Führung durch das Industrial Solutions Lab und Gelegenheit für Fragen. Eine Anmeldung für den Studieninformationstag ist nicht erforderlich.

Zusätzlicher Online-Workshop

Zusätzlich zum Studieninfotag veranstaltet die Fakultät Wing einen Online-Product-Engineering-Workshop am Freitag, 11. Juni, von 13 bis 17 Uhr. Das Angebot richtet sich an alle Abiturienten und wird zusammen mit Professoren der Hochschule durchgeführt. Das Programm am Freitag, 11. Juni: Beginn 13 Uhr, Come-Together und Zusammenarbeit mit anderen angehenden Studierenden, Lösen einer konkreten Design-Challenge, Produktentwicklung hautnah, Zusammenarbeit mit Professoren und Studierenden, Eintauchen in den Produktentstehungsprozess und die kundenzentrierte Produktentwicklung. Für den Workshop ist eine Anmeldung per E-Mail bis zum 7. Juni mit dem Stichwort „PE-Workshop 2021“ an die Adresse wing@hs-furtwangen.de erforderlich. Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos. Kontakt und weitere Informationen: E-Mail: wing@hs-furtwangen.de; Whatsapp-Studienberatung durch die Wing-Studienbotschafterin Sangida: Telefon 01520 6384182; Webseite: www.wing.hs-furtwangen.de