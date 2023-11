Einen Innungssieger der Handwerkskammer Konstanz kann der Furtwanger Handwerksbetrieb Franz Sauter vorweisen: Beim Abschluss seiner Ausbildung als Stuckateur präsentierte Sergio Rodrigo Martins Barbosa den besten Abschluss in der Stuckateur-Innung Schwarzwald-Baar. Werner Rottler, Präsident der Handwerkskammer Konstanz, konnte ihn dafür als Innungssieger auszeichnen.

Junior-Chef Martin Sauter von der Firma Sauter war stolz auf seinen Stuck-Azubi und dessen Erfolg. Denn ein solcher Titel ist auch der Beleg für eine gute Ausbildung im Betrieb. Sergio Rodrigo Martins Barbosa stammt aus Portugal und kam mit der Familie nach Deutschland, als sein Vater 2011 seine Arbeit bei der Firma Sauter begann. Er selbst absolvierte dann in Furtwangen seine schulische Ausbildung an der Anne-Frank-Schule und anschließend der Werkrealschule.

Schließlich absolvierte er auch das zehnte Schuljahr in Schonach und erreichte damit den mittleren Bildungsabschluss. Durch seinen Vater kannte er die Firma Sauter und auch die Ausbildung zum Stuckateur, die ihn von Anfang an interessierte. Er machte zwar ein Praktikum bei einer Schreinerei, aber sein Entschluss zur Ausbildung als Stuckateur stand dann fest. Auch jetzt nach dem Ende der Ausbildung ist er sich sicher, dass er den richtigen Weg gewählt hat. Es folgten drei Jahre duale Ausbildung. Das bedeutete, dass er neben seiner Ausbildung in der Firma Sauter auch regelmäßig die Fachschule besuchte. Inzwischen, kurz vor seinem Abschluss, wurde die Stuckateur-Ausbildung wieder nach Donaueschingen verlegt, wo er auch seine Abschlussprüfung ablegte.

Martin Sauter machte deutlich, dass die Ausbildung als Stuckateur sehr vielseitig ist. Das beginnt natürlich mit dem Putz innen und außen. Auch der Stuck selbst ist immer noch Teil der Ausbildung, entsprechende Aufgaben sind hier zu lösen. Der zweite und heute besonders umfangreiche Aspekt ist der Trockenbau und die Dämmung. Und schließlich gehört auch noch der Gerüstbau zu dieser Ausbildung. In der Prüfung galt es dann, entsprechende Arbeiten vorzubereiten. Auch die notwendige Kalkulation für die Arbeit musste erstellt werden. Und schließlich galt es, Werkstücke herzustellen. Martin Sauter war sehr zufrieden, dass sein Azubi diese ganzen Aufgaben und auch die Prüfung bravourös meisterte. Er ist stolz, dass er Sergio Rodrigo Martins Barbosa auch künftig in seinem Team hat.

Nach Einschätzung von Sergio Rodrigo Martins Barbosa fiel für ihn die praktische Prüfung deutlich einfacher aus, als er erwartet hatte, die schriftliche Prüfung dagegen war schwieriger. Auf keinen Fall hatte er im Vorfeld damit gerechnet, dass er Innungssieger werden könnte, denn er habe auch andere gute Kameraden in der Ausbildung gehabt.