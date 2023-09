Nach dem Cyberangriff auf die Hochschule Furtwangen (HFU) teilt die Bildungseinrichtung nun weitere Einzelheiten mit. Auch wenn die Hintergründe des Angriffs weiterhin unklar sind, soll der Start ins Wintersemester wie geplant stattfinden. „Nach ersten Erkenntnissen wurden Daten verschlüsselt oder gelöscht“, teilt die HFU auf ihrer neu eingerichteten Webseite mit. Welche Art von Daten betroffen sei, könne aktuell allerdings noch nicht gesagt werden, erklärt HFU-Pressesprecherin Anja Bieber auf Anfrage. „Die technischen Analysen laufen noch.“ Auch auf die Frage, ob die Hacker Forderungen an die HFU gestellt haben, gibt Bieber mit Blick auf die polizeilichen Ermittlungen keine Auskunft.

Noch ist nicht geklärt, auf welchem Wege der Cyberangriff auf die Hochschule Furtwangen verübt werden konnte. Auch das Ausmaß des Schadens liegt nach wie vor im Dunkeln. „Als Hochschule für Informatik sind unsere Sicherheitssysteme selbstverständlich auf neustem Stand gewesen. Wir warten unsere Systeme sehr sorgfältig und scannen ständig auf mögliche Gefahren. In der IT-Branche ist man sich der Gefahr bewusst, dass sich die Cyberkriminalität ständig neue Methoden für Cyberangriffe einfallen lässt“, erklärt Christoph Reich, Professor und Rektoratsbeauftragter für Informationssicherheit.

Als erste Reaktion auf den Angriff nahm die HFU alle Systeme vom Netz. Daher war auch die E-Mail-Kommunikation für einige Tage gestört. Inzwischen hat die Hochschule eine neue Webseite eingerichtet. „Ab dem heutigen Montag sind alle unsere Mitarbeiter auch wieder über neue Adressen per E-Mail erreichbar“, kündigt Rektor Rolf Schofer an. Die HFU sei „mit Hochdruck dabei, ihre IT-Strukturen wieder aufzubauen“, heißt es in der Mitteilung. Die Polizei ermittelt – die HFU hatte das Landeskriminalamt sowie die Cybersicherheitsagentur Baden-Württemberg hinzugezogen.

Der Start ins Wintersemester an der HFU wird wie geplant Anfang Oktober stattfinden, wie in der Mitteilung betont wird. „Die Störung hindert uns nicht daran, den Lehrbetrieb ganz normal aufzunehmen“, sagt HFU-Rektor Schofer. „In einigen Studiengängen, wie zum Beispiel bei Hebammenwissenschaft, haben die Vorlesungen bereits begonnen. Auch in allen anderen Studienfächern werden unsere Studierenden wie gewohnt ins Semester starten. Für neue Studierende finden wie geplant spezielle Einführungsveranstaltungen statt.“ Auch die Lernplattform der HFU soll zum Vorlesungsbeginn wieder verfügbar sein.

Mitarbeiter der HFU werden aufgefordert, ihre dienstlichen IT-Geräte auszuschalten und ausgeschaltet zu lassen. „Bitte ändern Sie als Vorsichtsmaßnahme Ihre Passwörter“, heißt es auf der HFU-Webseite weiter. Auch für Studenten und Bewerber gibt es einiges zu bedenken. Die HFU warnt unter anderem vor gefälschten Webseiten: „Nach unseren Informationen kann es im Zusammenhang mit Cyberangriffen im Nachgang dazu kommen, dass gefälschte Webseiten online gestellt werden mit dem Ziel, Daten von Betroffenen zu erschleichen.“