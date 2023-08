Eine ungewöhnliche Biker-Truppe machte in der Rehaklinik Katharinenhöhe Station: Hier endete die erste Etappe der „Regenbogenfahrt – die Mut-Mach-Tour“. Sie führt von Freiburg bis nach nach Mainz. Das ungewöhnliche bei dieser Bike-Tour ist, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst im Kindes- oder Jugendalter eine Krebserkrankung hatten. Und auf ihrem einwöchigen Weg macht die Tour in verschiedenen Kliniken mit krebskranken Kindern Station, um den Kindern selbst, aber auch den Familien Mut zu machen.

„Eins werd‘ ich nie tun: Aufgeben!“ Unter diesem Motto steht die 31. Regenbogenfahrt 2023, veranstaltet von der Deutschen Kinderkrebsstiftung. In der Rehaklinik Katharinenhöhe war die Regenbogenfahrt, die jedes Jahr in anderen Bereichen Deutschlands stattfindet, zuvor bereits schon zweimal zu Gast.

Auch die vier Organisatoren dieser Tour hatten in Kindheit und Jugend eine Krebserkrankung durchgemacht. Björn Hessing aus diesem Team erzählte von dem Start in Freiburg mit einem Besuch in der Kinderklinik. Auch hier gab es viel Gelegenheit, den betroffenen Kindern und Eltern Mut zu spenden. Es gab aber auch für viele der Teilnehmer ein Wiedersehen mit den Ärzten der Kinderklinik, die sie selbst vor Jahren behandelt hatten. Insgesamt waren es 46 Teilnehmer aus dem ganzen Bundesgebiet.

Man wolle mit dieser anspruchsvollen Tour zeigen, dass man auch nach einer so schweren Krankheit beispielsweise wieder Sport treiben kann. Daher waren auch Teilnehmer mit Handicap dabei, die mit Beinprothese fuhren, schlecht hören oder kaum noch sehen können. Am späten Nachmittag kam die Truppe nach der ersten ziemlich anstrengenden Etappe auf der Katharinenhöhe an und wurde von den Patienten und Mitarbeitern der Furtwanger Klinik mit viel Beifall empfangen. Etwa ein Drittel der Teilnehmer war selbst schon einmal zur Reha in der Katharinenhöhe gewesen. Und so gab es hier für viele ein frohes Wiedersehen mit Therapeuten und Ärzten. Bewegend sei der Austausch mit den Familien und den Jugendlichen. Die Teilnehmer konnten hier aus eigener Anschauung vermitteln, dass man auch nach einer Krebserkrankung noch eine Perspektive hat. Und das macht den Betroffenen in der Klinik Mut.

Ein besonders intensives Gespräch gab es mit der Mutter eines Kindes mit Hirntumor, nachdem sie selbst auch einen solchen Tumor jetzt wohl besiegt hat. Gerade auch das erkrankte Kind zeigte sich beeindruckt und schöpfte hier neuen Mut. Denn die ehemaligen Patienten waren „so verrückt, eine solche Tour zu unternehmen“. Bei aller Skepsis der Ärzte, hier müssen sich die Patienten selbst sagen „Jetzt erst recht“, so Jenny Saretz, die selbst an der Tour teilnimmt. Und selbst die Eltern seien zwar immer bei ihren Kindern und stehen ihnen bei. Aber wirklich nachvollziehen, was bei einer solchen Krankheit passiert, könnten nur die Patienten und damit auch die Tour-Teilnehmer selbst.

Nach einem gemütlichen Abend mit viel Austausch ging es am nächsten Morgen weiter Richtung Villingen mit Station in der Rehaklinik Tannheim.