In Linach, dem kleinsten Ortsteil von Furtwangen, herrschte Betrieb wie sonst selten – was vor allem am „Wilden Michel“ liegt. Vor rund drei Jahren erwarb eine ganze Reihe von Leuten, jung, aber auch schon im gesetzteren Alter, den Michelhof in Linach. Mit viel Herzblut haben sie seither den damals schon bestehenden Campingplatz deutlich erweitert, dazu gibt es eine kleine Wander-Vesperstube, und es werden immer wieder auch Events angeboten. Mal ist es ein Heavy-Metal-Festival, mal Blasmusik. Und nun kamen bereits zum dritten Mal sonderbar gewandete Menschen zu Besuch, die wiederum viele andere anlockten – zum Michelaltermarkt. Es waren rund 160 Akteure.

Mittelalterliches Lagerleben, Marketenderstände, Met (Honigwein), Lagerfeuer, Feuershows, Bogenschießen, Axtwerfen und Showkämpfe wetteiferten mit Auftritten der Band Weltenkrieger. Vier Lager, die verschiedene mittelalterliche Epochen, Glaubensrichtungen oder auch Länder darstellten, fochten harte Kämpfe mit Schwert und Speer aus – und wiewohl Schwerter wie Lanzen entschärft waren, blieben Verletzungen nicht gänzlich aus, allein schon wegen des Gewichts der Waffen. In diesem Jahr gab es bei einem der Schwertkämpfe auch eine schwerere Verletzung am Kopf eines Kämpfers, zu der wohl eine Verkettung unglücklicher Zufälle führte. Der Verletzte wurde von einem Ersthelferteam aus Vöhrenbach und den Rettungssanitätern aus Furtwangen versorgt.

Besucher waren aber auch zum Bogenschießen, zum Axtwerfen oder einfach dazu eingeladen, nur einen Blick in die Lager zu werfen und das eine oder andere selbst zu erleben. Man erlebte Ira die Märchenerzählerin, Flobold, den Gaukler, des Königs Musikanten Petrus Fortunatus, dazu den Scharfrichter – der erklärte den nicht immer liebevollen Umgang der Menschen miteinander.

Höchst beeindruckend war die Feuershow der Gruppe Ancalima; das Trios durfte sich immer wieder über Zwischenapplaus freuen.