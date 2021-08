von Stefan Heimpel

Nach mehreren Dürrejahren hat die Sicherung der Wasserversorgung in Vöhrenbach Priorität. Auch in der jüngsten Gemeinderatssitzung ging es wieder um das kostbare Nass.

Nachdem der Geschäftsführer der Aquavilla Michael Dold in seinem Jahresbericht die Bedeutung der hohen Wasserverluste für die Vöhrenbacher Wasserversorgung deutlich gemacht hatte, trug er eine in diesem Zusammenhang „sehr wichtige Maßnahme“ vor, die vom Gemeinderat vergeben wurde.

Fallleitung in die Jahre gekommen

Denn die Fallleitung zwischen der Aufbereitungsanlage Hammereisenbach im Bereich Fahlenbach und dem bestehenden Hochbehälter Hammereisenbach fällt schon seit mehreren Jahren durch vermehrte Rohrbrüche auf. Es handelt sich um eine Kunststoffleitung. Durch das hohe Alter der Leitung werde laut Dold das Material spröde und es treten immer mehr Brüche auf. Die Reparaturen seien schwierig und aufwendig sowie daher entsprechend teuer. Aus diesem Grund sei eine Erneuerung der Leitung unumgänglich. Die Leitung ist etwa 350 Meter lang, befinde sich allerdings in schwierigem Gelände, so Dold.

Die genaue Lage der Leitung sei nicht bekannt, man könne sie lediglich anhand der inzwischen ermittelten und reparierten Bruchstellen vermuten. Bei dem Tiefbau müsse ein Teil der Grabarbeiten mit Spezialbaggern erfolgen, ein Teil konventionell. Auch drei Straßenquerungen müssten wiederhergestellt werden.

Auftrag für Hüfinger Firma

Die Grab-Arbeiten für diese Leitung wird auch für eine Mitverlegung von Leerrohren für die Breitbandversorgung genutzt. Die Wasserrohre selbst werden von der Aquavilla verlegt. Der günstigste von vier Bietern war die Firma Behringer aus Hüfingen mit 81. 800 Euro. Für die Verlegung der Rohrleitung hat die Aquavilla in ihrem Etat etwa 10 .000 Euro kalkuliert.

Hier wurde der Gemeinderat aber darüber informiert, dass aktuell bei den Materialpreisen für Rohre Preissteigerungen von bis zu 80 Prozent zu verzeichnen sind, sodass möglicherweise das Budget nicht ausreichen wird. Einsparung gibt es aber an anderer Stelle.

Denn zwischenzeitlich hat der Zweckverband Breitbandversorgung beschlossen, hier ein Leerrohr mit zu verlegen. Der Zweckverband übernimmt dann die Kosten für seine eigenen Leistungspositionen sowie standardmäßig 18 Prozent an den Grabungskosten. Dies sind zusammen 23. 300 Euro. Der Anteil der Stadt Vöhrenbach beträgt nun noch 58 .400 Euro netto.