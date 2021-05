von Stefan Heimpel

Der Klimawandel und die damit verbundene Dürre der vergangenen Jahre erfordern neue Lösungen. Beraten wurde im Gemeinderat die Möglichkeit, den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung der Stadt Furtwangen im Außenbereich zu unterstützen. Der Gemeinderat stimmte diesem Vorhaben zu, legte aber Wert auf eine möglichst einfache Lösung.

Bereits in vorhergehenden Sitzungen war das Thema angesprochen worden. Denn durch die zunehmend trockenen Jahre bekommt der Eigenbetrieb Wasserwerk vermehrt Anfragen von Hauseigentümern im Außenbereich nach einem Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung. Inzwischen wurde in Absprache mit der Firma Aquavilla eine Möglichkeit dieser Erschließung besprochen.

Unter anderem geht es darum, dass durch einen Zuschuss für diese Maßnahmen im Außenbereich der Wasserpreis nur geringfügig steigen darf. Dabei gelte es zu berücksichtigen, dass bereits bisher entsprechende Anschlüsse an das Abwassernetz ebenfalls durch die Stadt gefördert werden.

Beim Abwasser ist aber noch ein öffentlicher Zuschuss einzurechnen. Grundlegend läuft diese Förderung darauf hinaus, dass die jeweiligen Grundstückseigentümer den Kanal selbst graben, das Material wird vom Wasserwerk zur Verfügung gestellt und die Leitungen werden durch Aquavilla fachkundig verschweißt. Thomas Riesle (CDU) hob hervor, dass es hier eine Gleichbehandlung wie beim Abwasser geben müsse, wobei Rainer Jung (FWV) einen möglichst geringen Verwaltungsaufwand forderte.

Gemeinderäte fordern einfache Lösung

Auch Ulrich Mescheder (UL) und Heinz Guhl (SPD) forderten eine einfache Lösung, wobei bei allen Maßnahmen, wie Bürgermeister Josef Herdner betonte, auch das Wasserwerk zur Unterstützung zur Verfügung stehe. Zusätzlich zur Bereitstellung des Materials wird bei einer solchen Maßnahme nun auch der Anschlussbeitrag für das Wasser erlassen, wenn es eine reine Wassermaßnahme ist, also nicht gleichzeitig auch beispielsweise über einen Abwasser-Zweckverband ein Anschluss an das Kanalnetz erfolgt. Andere Mitverlegungen wie Strom oder Breitband dagegen sind unproblematisch. Denn es sei zu bedenken, dass eine Wasserleitung zum Frostschutz wesentlich tiefer gelegt werden muss als ein Leerrohr für das Breitband.

Auf Anfrage von Roland Thurner (UL) ergänzte Monja Zwirner von der Stadtverwaltung, dass ein solcher Wasser-Beitrag durchschnittlich etwa 5000 Euro betrage. In der Folge wurden dann die verschiedenen Positionen dieser Unterstützung einzeln abgestimmt. Die meisten Punkte wurden einstimmig genehmigt. Bereitgestellt werden Material und das Schweißen der Leitung, die Aufnahme der Leitung in die Bestandspläne wird durch die Stadt durchgeführt. Die Grabarbeiten erledigt der Eigentümer eigenständig.

Beim Zustandekommen einer Abwassergemeinschaft bleibt es allerdings bei den bisherigen Regelungen. Auch der Verzicht auf den Wasserbeitrag bei einer reinen Trinkwasser-Maßnahme wurde vom Gemeinderat genehmigt, hier jedoch mit zwei Gegenstimmen.