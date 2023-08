Bei dem beliebten Flohmarkt in Furtwangen lässt sich so manches Schnäppchen machen. Lediglich der Regen am Nachmittag sorgte für einen kleinen Dämpfer. Schon lange im Vorfeld – wie schon seit vielen Jahren – war Eveline Kimmig von der Stadtverwaltung mit der Organisation des Marktes beschäftigt gewesen, wofür ihr Bürgermeister Josef Herdner auch anlässlich dieses Jubiläums bei der Eröffnung des Trödlermarktes mit einem Blumenstrauß dankte.

Nicht zuletzt gab es in diesem Jahr einige Verschiebungen und damit noch mehr Arbeit, weil durch die Bauarbeiten an der Fachhochschule das Stadtfest in Richtung Marktplatz verlagert werden musste. Damit standen am Ende nur 300 Standplätze für die Händler zur Verfügung, etwas weniger als in den vergangenen Jahren.

Wieder breites Trödel-Angebot

Bei der unsicheren Wetterlage blieben allerdings dann auch ein paar Stände unbesetzt, die Händler waren nicht angereist. Das Angebot war am Samstag dennoch wieder sehr groß. An einem Stand fand man vor allem Antiquitäten, andere hatten ganz spezielle Angebote – wie beispielsweise Sammlerstücke aus dem Bereich der Modelleisenbahn.

In Furtwangen waren aber wie immer auch viele private Händler zu finden, die Haus und Keller entrümpelt hatten und die Ausbeute davon nun auf dem Trödlermarkt anboten. Gerade an solchen Ständen konnte das eine oder andere Schnäppchen gemacht werden. Deshalb herrschte auch bereits in aller Frühe reger Betrieb auf dem Markt. Der Furtwanger Trödlermarkt profitierte wie schon seit Jahrzehnten vom gleichzeitigen Stadtfest der Vereine. Denn die Marktbesucher hatten dann die Möglichkeit, sich gemütlich niederzulassen und zu stärken. Eine Herausforderung war wie immer der starke Verkehr durch die vielen Händler und Besucher von außerhalb, der mit Unterstützung der Feuerwehr geregelt wurde. Im ganzen Stadtgebiet gab es kaum noch einen freien Parkplatz.

Auf dem Trödlermarkt wurde kräftig gehandelt und gefeilscht, um genau das fehlende Teil für das Wohnzimmer oder die Hobby-Werkstatt zu ergattern. Nachdem dann aber am Samstagnachmittag der Regen einsetzte, bauten einige Händler ihre Stände etwas früher als geplant ab. Ansonsten herrschte bei diesem Jubiläums-Trödlermarkt aber den ganzen Tag über reger Betrieb, der Furtwanger Markt war einmal mehr ein Höhepunkt für die ganze Region.