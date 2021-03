Wer seine Wasserrechnung in Furtwangen nicht begleicht, muss in Zukunft damit rechnen, das ein Münzautomat im Haus installiert wird. Wasser kommt dann nur noch nach vorheriger Bezahlung aus dem Hahn.

Rigoros will die Stadt Furtwangen nun gegen säumige Wasserkunden vorgehen. Wenn diese Kunden Wasser wollen, so sollen sie künftig daheim Münzen einwerfen. Es seien Ausnahmen, so die Stadtverwaltung, aber es gebe Haushalte, die ihre Wasserrechnungen