von Christa Hajek

„Ich hoffe, dass Vereine und Schulen aus der erzwungenen Corona-Pause gestärkt erwachen“, so umschrieb der Vorsitzende des Furtwanger Sportverbandes Norbert Staudt den Blick in die Zukunft.

Bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Bad berichtete er, dass dennoch einiges gelaufen sei. So wurden im vergangenen Jahr die Satzung und die Ehrungsrichtlinien auf den neuesten Stand gebracht.

Als Vorstand des Furtwanger Sportverbandes sind wiedergewählt (von links): Ulrich Hättich, Anja Siedle, Eveline Kimmig, Norbert Staudt und Horst Hettich. | Bild: Christa Hajek

Lob erhielt die Stadtverwaltung für die gründliche Sanierung der Sporthalle Oberer Bühl. Weitere Instandsetzungen an anderen Anlagen seien notwendig. Norbert Staudt sprach defekte Böden und die Belüftung des Gymnastikraums in der Jahnhalle an. Erfreulich nannte es der Vorsitzende, dass die Tennis- und Soccerhalle weiter betrieben wird, nachdem das Testzentrum dort ausgezogen ist. Staudt lobte auch die gute Zusammenarbeit zwischen Vereinen und Schulen. In der Kasse des Sportverbandes hat sich seit zwei Jahren nur wenig geändert.

Die Sportlerehrung findet am Mittwoch, 17. November, in der Festhalle statt. Dies wurde einstimmig beschlossen. „Ein Riesenproblem“ sei die mangelhafte Belüftung im Gymnastikraum der Jahnsporthalle, kritisierte auch Turnvereinsvorsitzender Roland Loos. Seit ungefähr drei Jahren versuche man, hier Abhilfe zu schaffen. Es wäre schon ein Fortschritt, wenn man die Fenster öffnen könnte, sagte Loos.