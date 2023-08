Die Sportfreunde Schönenbach freuen sich über die neue Beleuchtung des Rasenplatzes in Schönenbach. Damit ist man aktuell der erste Fußballverein im Oberen Bregtal, der auf die energiesparende LED-Technik setzt. Das berichten die Sportfreunde in einer Pressemitteilung.

Die alte Flutlichtanlage war mittlerweile in die Jahre gekommen, und sowohl der Stromverbrauch als auch die Beschaffung von Leuchtmitteln verursachten jedes Jahr hohe Kosten. Daher entschieden sich die Sportfreunde für eine Umrüstung auf eine energiesparende LED-Flutlichtanlage.

Die bestehenden sechs Flutlichtmasten wurden mit acht LED-Flutern ausgestattet. Durch diesen 1:1-Austausch wurde nicht nur ein besseres Licht mit einer erhöhten Lichtgleichmäßigkeit auf der Spielfläche, sondern ebenfalls eine Energieeinsparung von über 60 Prozent erreicht. Sie können zudem dank ihres modularen Aufbaus gezielt angesteuert werden.

Die Strahler können individuell gedimmt und genutzt werden, wie es für den jeweiligen Zweck notwendig ist. Ob Pflichtspiel oder Training, für jede Anforderung kann somit die passende Einstellung gewählt werden, was sich nochmals positiv auf die Energieeinsparung auswirkt. Möglich wurde das Ganze unter anderem durch die Bundesförderung der Zukunft-Umwelt-Gesellschaft gGmbH, Zuschüsse des Badischen Sportbunds und der Stadt Furtwangen und natürlich des Eigenanteils der Sportfreunde Schönenbach.

„Mit der neuen LED-Flutlichtanlage haben wir einen wichtigen Schritt in die Zukunft gemacht und setzen jetzt auf modernes und nachhaltiges LED-Flutlicht“, so Projektleiter und stellvertretender Vorsitzender Dominik Wehrle. „Natürlich müssen wir mit großem eigenem finanziellem Aufwand die Vorfinanzierung des 35.000 Euro Projekts schultern. Aber nur so ist in Zukunft eine nachhaltige Nutzung der vorhandenen Energiereserven möglich. Wir hoffen, dass die Förder-Zuschüsse in den nächsten zwei bis drei Monaten fließen.“

Dank der Energieeinsparung amortisieren sich die Anschaffungskosten der Flutlichtanlage innerhalb von wenigen Jahren, so der Verein.