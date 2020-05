In Deutschland gibt es ein Rangliste, die für Hochschulen ein großes Gewicht hat: das CHE-Hochschulranking. Die Hochschule Furtwangen hat auch dieses Mal erneut herausragende Noten bekommen.

Grüne Zensuren für alle Fakultäten

Alle drei neu beurteilten Fakultäten Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaft und Wirtschaftsinformatik zählen mit ihren „grünen“ Zensuren zur Spitzengruppe im deutschsprachigen Raum, wie mitgeteilt wird. Bereits bei den beiden vergangenen Rankings in den Jahren 2014 und 2017 hatten diese drei Fakultäten sehr gut abgeschnitten – und haben nun wiederum Spitzenpositionen errungen.

Tausende Studenten und Professoren befragt

Keine Selbstverständlichkeit, denn die Konkurrenz ist groß. „Grün“ ist die Top-Kategorie, es folgen Gelb für die Mittelgruppe und Blau für die Schlussgruppe. Das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) hat das Ranking erstellt und dafür Tausende von Fragebögen an Studierende sowie Professoren gesandt. Besonders herausragend sind die Ergebnisse für die Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen: In dem am 5. Mai erschienenen ZEIT-Studienführer erhält sie ausschließlich grüne Spitzengruppen-Noten – und gehört damit zu den besten in ganz Deutschland.

Alles auf höchstem Niveau

Die Studienorganisation, die Ausstattung der Praxislabore, das Lehrangebot, die Räume, die Unterstützung im Studium – alles auf höchstem Niveau, urteilen die Studenten. Zudem ein Top-Berufsbezug mit Kontakt zur Berufspraxis und Abschlussarbeiten in Kooperation mit Unternehmen – bei den Bachelor­studiengängen genauso wie bei den Masterstudiengängen.

Ein Studium an der Fakultät Wirtschaft am Campus Schwenningen ist sehr zu empfehlen. Sie zählt zu den besten Wirtschafts-Fakultäten an Fachhochschulen in Deutschland. Die Studenten sind sehr zufrieden und vergeben für die Wirtschaftsstudiengänge der HFU überdurchschnittliche Zensuren: vom Lehrangebot bis zur Unterstützung und Betreuung. Auch die Bibliothek und die Räume werden von den Studierenden bestens bewertet.

Spitzen-Zeugnis auch für Wirtschaftsinformatik

Die Fakultät Wirtschaftsinformatik erhält ebenso ein Spitzen-Zeugnis. Die Studenten beurteilen die Studiensituation insgesamt wie auch die Betreuung, den Berufs- und Praxisbezug und die Unterstützung bei einem Auslandsstudium als hervorragend. Die Fakultät zählt damit zu den Top-Adressen bundesweit. „Dass wir seit Jahren in Folge in der Spitzenkategorie liegen, macht uns stolz und glücklich“, sagt Rektor Rolf Schofer. „Diese Top-Wertung zu erhalten, ist keine Selbstverständlichkeit, und wir ruhen uns auf den Lorbeeren auch nicht aus. Vielmehr entwickeln wir unsere Studienangebote ständig weiter.“

„Umfassendstes Ranking im deutschsprachigen Raum“

Das CHE-Hochschulranking ist das umfassendste Ranking im deutschsprachigen Raum. Mehr als 300 Universitäten und Fachhochschulen hat das Zentrum untersucht. Neben Fakten zu Studium, Lehre, Ausstattung und Forschung umfasst das Ranking Urteile von Studenten. Am Campus Furtwangen wurden Wirtschaftsinformatik sowie Wirtschaftsingenieurwesen bewertet, am Campus Schwenningen BWL.