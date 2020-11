Die Friedensdekade der Furtwanger Kirchen begann in der evangelischen Melanchthonkirche. Zum Auftakt wurde am Sonntag um 18.30 Uhr ein Gespräch mit Rechtsanwalt Ullrich Hahn aus Villingen per Livestream übertragen. wie die Veranstalter mitteilen. Das Streaming-Referat der Hochschule war für die technische Umsetzung verantwortlich.

Das Thema des Gespräch lautete „Vom Lassen der Gewalt“ und habe einen sehr stimmigen Auftakt zur diesjährigen ökumenischen Friedensdekade geboten, die unter dem Motto „Umkehr zum Frieden“ steht.

Aussage mit reichlich Konsequenzen

Ullrich Hahn, der vor Jahren schon des Öfteren in der Melanchthonkirche als Prädikant Gottesdienste hielt und in seiner anwaltlichen Arbeit das erfolgreiche Furtwanger ökumenische Kirchenasyl maßgeblich begleitet und unterstützt hat, betonte, dass Frieden dann beginnt, wenn man Gewalt unterlässt. Diese recht einfach wirkende Ansage hat – nimmt man sie ernst – ganz weitreichende Konsequenzen für das gesamte Leben.

Lebensstil nicht leicht umzusetzen

Ein Lebensstil, der umfassend auf Unterstützung aller Rüstungsunternehmen verzichte, sei nicht leicht umzusetzen. Frieden entstehe in den Herzen der Menschen, die aufhören, Gewalt in allen Strukturen zu fördern, heißt es. Ullrich Hahn hat jüngst ein Buch mit dem gleichnamigen Titel veröffentlicht, in dem er facettenreich entfaltet, was es mit dem Verzicht auf Gewalt auf sich hat.

Die Aufzeichnung des Gesprächs kann unter www.campuskirche.org oder www.ekibreg.de angeschaut werden.