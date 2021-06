Mehr als fünf Jahre liegt die Zertifizierung der Grundschule Gütenbach als Naturparkschule zurück, die auf die Initiative der damaligen Schulleiterin Veronika Weis und des Bürgermeisters Rolf Breisacher zurückgeht. In feierlichem Rahmen erklärte im Jahr 2015 Schulleiterin Weis: „Die Auszeichnung zur Naturparkschule ergänzt und erweitert unsere Möglichkeiten und hilft uns, unser Profil zu schärfen. Als Zwergenschule ist für uns die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern und Experten besonders wichtig.“ Bei der kleinen Feier erfolgte auch die Übergabe der Zertifizierungsurkunde und der Naturparkschul-Plakette, die seitdem den Eingangsbereich der Grundschule ziert.

Auszeichnung schärft Schulprofil

Mehr als 15 Module haben Veronika Weis, Simon Götschel und die langjährige Projektleiterin Sylvia Horbelt gemeinsam mit außerschulischen Partnern entwickelt. Dabei werden mit den Kindern unterschiedliche Themenbereiche erkundet – vom Leben im nahen Wald, über Streuobst und seine Verwendung, bis hin zum Bauernhofleben oder gesunder Ernährung mit heimischen Lebensmitteln.

Nicht mehr wegzudenken

Heute, mehr als fünf Jahre später, haben sich Verantwortlichkeiten auf allen Seiten verändert: Simon Götschel ist neuer Schulleiter, Lisa Hengstler wurde zur Bürgermeisterin gewählt, der Projektleiter der letzten eineinhalb Jahre war Yannic Weis und der neue Ansprechpartner beim Naturpark Südschwarzwald ist Reinhard Müller. Mitte März kamen diese Verantwortlichen zusammen, um die Weiterführung des Projekts Naturparkschule in Gütenbach zu beschließen. „Die Inhalte und der Titel Naturparkschule sind von unserer kleinen Grundschule nicht mehr wegzudenken und viele Unterrichtsinhalte in verschiedenen Fächern sind eng mit den Naturparkmodulen verwoben.“ Und seit dem Beginn des Projekts Naturparkschule gelte: Es seien die außerschulischen Partner und Aktionen, die die Lerninhalte für Schüler erlebbar machen und im Gedächtnis verankern. „Und damit möchten wir auch in den kommenden Jahren gerne weitermachen“, erklärte der neue Schulleiter.

Lehrreiche Naturprodukte

In diesem Schuljahr konnten aufgrund der Corona-Pandemie nur wenige der Module wie geplant durchgeführt werden. Auch auf eine Rezertifizierungsfeier musste verzichtet werden. Als Vertreter des Naturparks Südschwarzwald überreichte Reinhard Müller daher die Urkunde am 19. Mai im kleinen Kreis an Bürgermeisterin Lisa Hengstler und Rektor Simon Götschel. Damit ist die Grundschule für fünf weitere Jahre ausgezeichnet und Schüler und Lehrkräfte können sich auf viele weitere lehrreiche Naturparkprojekte mit zahlreichen Experten freuen.