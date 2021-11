von Bernward Janzing

Der Oktober war in Furtwangen der sonnigste seit Jahrzehnten. Zugleich war er sehr trocken. Die Temperaturen lagen gleichwohl nur knapp über dem langjährigen Durchschnittswert, wie die Aufzeichnungen zeigen.

Der Oktober 2021 war einer der sonnigsten seit Jahrzehnten. Bild: Pixabay | Bild: pixabay

Die Sonneneinstrahlung summierte sich an der Wetterstation auf dem Kussenhof im vergangenen Monat auf 87 Kilowattstunden pro Quadratmeter – ein sattes Plus von rund 30 Prozent im Vergleich zu einem mittleren Oktober. Damit wurde sogar der bisherige Spitzenwert von 2018 mit 84 Kilowattstunden überschritten. Sonnigster Tag war mit 4,6 Kilowattstunden pro Quadratmeter der 1. Oktober; er erreichte damit nahezu das Maximum, welches im Oktober noch möglich ist. Den Tiefstwert erreichte unterdessen der 30. Oktober mit nur 0,6 Kilowattstunden.

Solartechnisch bescheiden

Nach zehn Monaten liegt das Jahr 2021 damit nur noch knapp unterhalb des langjährigen Mittelwertes. Seit Januar erreichte die Sonne 99 Prozent ihrer durchschnittlichen Einstrahlung. Da die letzten zwei Monate aufgrund der niedrig stehenden Sonne nicht mehr allzu sehr ins Gewicht fallen, wird 2021 für Betreiber von Solaranlagen wohl als mittelmäßiges Jahr enden.

Die Niederschläge blieben im Oktober deutlich hinter dem langjährigen Mittelwert zurück. Mit 75 Litern pro Quadratmeter erreichten sie gerade die Hälfte des üblichen Wertes.

Nur 2018 noch trockener

Trockener war der Oktober in den letzten zehn Jahren nur 2018 mit 49 Litern und 2015 mit 36 Litern. Der niedrigste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1979 wurde 2007 mit 17 Litern registriert. Der regenreichste Tag im vergangenen Monat war mit 17,4 Litern der 21. Oktober – ein sehr geringer Wert.

Der historische Tageshöchstwert im Oktober erreichte hingegen 75,4 Liter, gemessen im Jahr 1981. Das Jahr 2021 liegt nach zehn Monaten mit 1567 Litern pro Quadratmeter neun Prozent über dem Normalwert und ist damit bisher das regenreichste seit fünf Jahren. Die Mitteltemperatur im Oktober entsprach unterdessen nahezu dem langjährigen Mittelwert. Mit 7,1 Grad war der vergangene Monat nur wenige Zehntel Grad zu mild. Unauffällig blieben auch die Extremwerte. Mit jeweils 18,5 Grad war es am 2. und 3. Oktober am wärmsten, mit minus 2 Grad am 14. am kältesten.

Diesen Temperaturen stehen bisherige Extremwerte von 25,5 Grad (1985) und minus 9,5 Grad (1997) gegenüber. Ein ungewöhnliches Temperaturereignis gab es in den letzten Wochen gleichwohl: Die Nacht zum 3. Oktober war die wärmste Oktobernacht seit Beginn der Aufzeichnungen; die Temperaturen fielen nicht unter 14,5 Grad. Bisher hatte die mildeste Oktobernacht bei 12,5 Grad gelegen.

Zuletzt immer zu warm

Auf den ganzen bisherigen Jahresverlauf bezogen, liegt die Temperatur für 2021 in Furtwangen aktuell um 0,2 Grad im Plus. Damit ist es seit 2013 das erste Jahr, das sich in seiner Gesamtbilanz nahe einem Durchschnittsjahr bewegt; alle anderen Jahren waren zuletzt deutlich zu warm.