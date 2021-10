von Bernward Janzing

Die Sonneneinstrahlung summierte sich im Berichtsmonat auf 116 Kilowattstunden pro Quadratmeter und lag damit um rund 14 Prozent über dem langjährigen Durchschnittswert.

Rein rechnerisch könnte der September hierzulande bis annähernd 170 Kilowattstunden bringen, sofern an allen Tagen durchgehend die Sonne schiene. Faktisch erreicht wurden bisher maximal 133 Kilowattstunden, nämlich im September 1997. Einzelne Tage, die an das theoretische Maximum heranreichen, gibt es freilich immer. So kam in diesem Jahr der 2. September bei durchgehendem Sonnenschein auf 6,3 Kilowattstunden pro Quadratmeter und war damit der sonnigste Tag des ganzen Monats. Mit dem 1. und dem 3. September knackten noch zwei weitere Tage die Marke von sechs Kilowattstunden.

Gute Ernte für Besitzer von Photovoltaikanlagen im September. Bild: Pixabay

Im Oktober geht die Sonneneinstrahlung auf zwei Drittel des Vormonats zurück; am Monatsanfang sind noch Tageswerte bis etwa 4,8 Kilowattstunden möglich, zum Monatsende nur noch bis 3,2 Kilowattstunden.