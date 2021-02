Wie die Stadt Furtwangen in einer Pressemitteilung erklärt, sei sie sich der schwierigen Lage der Einzelhändler und Gastronomen auf Grund des Lockdowns bewusst. Immer wieder werde deshalb nach Möglichkeiten gesucht, den Betrieben unter die Arme zu greifen.

Schwierige Lage für Handel und Gastronomie

Bei einer Vorstandssitzung des Vereins der freien Berufe und Unternehmen in Furtwangen und Gütenbach (VdU) vor einigen Tagen wurde einmal mehr auf die schwierige Situation für den stationären Handel und die Gastronomie hingewiesen.

Stadtvertreter bei Online-Konferenz dabei

Bürgermeister Josef Herdner und Francesca Hermann vom Stadtmarketing der Stadt hatten sich zu dieser Online-Konferenz dazugeschaltet und hörten sich die Sorgen der VdU-Mitglieder an. Am Ende konnte man sich auf eine Finanzspritze seitens der Stadt einigen.

Weiteres Geld aus der Stadtkasse

Um den Einzelhandel zu stärken, wird die Stadt Furtwangen zusätzliche Gelder in das gemeinsame Projekt des WIR-in-Furtwangen-Gutscheines in Verbindung mit der Jobcard stecken. Fast 50 Akzeptanzstellen konnten seit dem Start Ende 2018 dafür gewonnen werden und drei Betriebe bieten ihren Mitarbeitern die Gutscheine in Form einer Jobcard an. Durch dieses Gutschein-System wird versucht, die Kaufkraft zu binden und den lokalen Handel und die lokale Gastronomie zu stärken.

Furtwangen Furtwanger Gutscheine sind sehr beliebt Das könnte Sie auch interessieren

Gerade jetzt ist dies wichtiger denn je. „Wir können diese schlimme Situation nur gemeinsam stemmen und wir müssen alle zusammenhalten“, betonte Bürgermeister Josef Herdner. „Sowohl der VdU als auch die Stadt Furtwangen sehen die Bedeutung des WIR-in-Furtwangen-Gutscheins und möchten unbedingt daran festhalten“, heißt es aus dem Rathaus.