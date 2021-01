Auch in Schönenbach hat die fünfte Jahreszeit begonnen. Zwar etwas leiser wie sonst, aber dafür schon an Dreikönig. Zum ersten Mal fand eine Live-Veranstaltung im Internet statt, so teilen die Vereine mit. Zusammen mit den Buslochhexen und Strohhansel hat der Musikverein die Fasnacht eröffnet.

Musik gehöre schon immer zur Schönenbacher Fasnet dazu, allerdings sind solche Veranstaltungen in diesem Jahr nicht möglich. Doch immerhin der Bunte Abend werde als Fastnacht-Highlight des Musikvereins dieses Jahr online stattfinden können, so heißt es weiter. Die Übertragung findet am 14. Februar um 20 Uhr live auf YouTube und auf der Internetseite www.mvschoenenbach.de/live statt.

Narrenbaumstellen wird online übertragen

Hier werden einige Beiträge aus vergangenen Jahren präsentiert, aber auch aktuelle Büttenreden und Sketche werden Teil des Programms sein, so informieren die Veranstalter. Des Weiteren wird das Narrenbaumstellen am 30. Januar ab 16 Uhr und das Fällen am 17. Februar ab 18 Uhr online übertragen.