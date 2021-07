von Bernward Janzing

Warm und relativ reich an Niederschlägen zeigte sich der Juni in Furtwangen. Vor allem milde Nächte trieben die Mitteltemperatur auf Platz fünf im 43. Beobachtungsjahr. Die Sonne erreichte unterdessen in der Monatsbilanz einen mittelmäßigen Wert.

Im Juni setzt sich die Wärme durch

Nach zwei recht kühlen Monaten setzte sich im Juni wieder die Wärme durch, die in den letzten Jahren schon die meisten Monate prägte. Mit einer Durchschnittstemperatur von 15,5 Grad war der Juni an der Wetterstation auf dem Kussenhof um 2,6 Grad zu warm, gemessen am langjährigen Mittelwert; dieser ergibt sich aus den Aufzeichnungen seit dem Jahr 1979.

Fast wie im Juli oder August

Der Juni hätte damit auch einem Juli oder August alle Ehre gemacht. Mit seiner hohen Durchschnittstemperatur steht der Juni 2021 auf Platz fünf aller Vergleichsmonate in der bisherigen Wetterstatistik. An der Spitze findet sich noch immer der Juni 2003 mit 19,7 Grad, gefolgt vom Juni 2019 mit 16,7 Grad.

Ungewöhnlich war der drastische Temperaturanstieg nach dem kühlen Mai: Der Juni war neun Grad wärmer als sein Vormonat – einen solchen Sprung binnen Monatsfrist gibt es extrem selten. Während in manchen Regionen Deutschlands einzelne Tage im Juni sogar neue Spitzenwerte bescherten, war die Hitze im Südwesten eher mäßig. Den Monatshöchstwert brachte in Furtwangen der 18. Juni mit 29 Grad und blieb damit deutlich unter dem Junimaximum von 2002 zurück, als 33 Grad gemessen wurden. Die Marke von 30 Grad wird im Furtwanger Juni nur etwa alle fünf Jahre erreicht.

Nachttemperaturen fallen auf

Auffallender als die Tagestemperaturen waren die Nachtwerte, denn es blieb oft recht mild. Die Tiefsttemperatur erreichte zwar noch 3 Grad (gemessen am 1. Juni), doch es traten 18 Nächte auf, in denen die Temperatur durchgehend zweistellig war; im langjährigen Mittel kommt das im Juni etwa in 9 Nächten vor. Damit lag der Juni im Trend früherer Beobachtungen, wonach in Furtwangen in den vergangenen Jahrzehnten vor allem die Nächte milder wurden, während bei den Höchsttemperaturen am Mittag kein so deutlicher Trend erkennbar ist. So treibt vor allem die fehlende Abkühlung nachts die monatlichen Mitteltemperaturen nach oben.

20 Prozent mehr Niederschläge als normal

Die Niederschläge lagen im Furtwanger Juni mit 163 Litern pro Quadratmeter um rund 20 Prozent über Normal. Der regenreichste Juni seit fünf Jahren kam auch den Wäldern zugute, die in den vergangenen Sommern oft unter extremer Dürre litten. Während an manchen Orten in Deutschland Starkregen niedergingen, blieb in Furtwangen der 28. Juni als regenreichster Tag mit knapp 31 Litern unspektakulär.

Große Differenzen beim Sonnenschein

Die Sonne zeigte sich mit 157 Kilowattstunden pro Quadratmeter mittelmäßig. Der 14. Juni war mit 8,5 Kilowattstunden pro Quadratmeter der sonnigste Tag des Monats. Der trübste Tag war der 6. Juni mit nur 1,5 Kilowattstunden pro Quadratmeter in der Tagessumme. Die Differenz zwischen einem trüben Sommertag und einem durchgehend sonnigen liegt somit bei etwa Faktor sechs.

Rückblick auf das erste Halbjahr

Mit dem Juni ist nun das erste Halbjahr 2021 vorbei – Zeit, auch für eine Zwischenbilanz. Die Temperatur lag nur wenige Zehntel Grad über dem Normalwert, was daran lag, dass Januar, April und Mai teilweise deutlich unterdurchschnittlich temperiert waren.

Ziemlich nasse Monate

Die Niederschläge summierten sich im ersten Halbjahr auf 1117 Liter pro Quadratmeter und lagen damit um 23 Prozent im Plus. Mehr Regen gab es zuletzt 2016 und davor 2007. Die Sonneneinstrahlung summierte sich auf 595 Kilowattstunden pro Quadratmeter und erreichte damit 99 Prozent des langjährigen Durchschnittswertes.

Wärmeliebende dürfen auf den Juli hoffen

Mit dem Juli steht nun der in der Regel wärmste Monat des Jahres bevor. Auf 14,7 Grad beläuft sich der langjährige Durchschnittswert. Als der wärmste Kalendertag des Jahres wird in der aktuell 42-jährigen Furtwanger Wetterstatistik der 27. Juli geführt. Der wärmste Julitag überhaupt war bisher der 31. Juli 1983 mit 34 Grad.

Aber selbst im Juli kann es noch richtig kühl werden: Am 25. Juli 1986 wurde es an der Wetterstation bis zu 0,5 Grad kalt. Die Niederschläge summieren sich im Juli im Mittel auf 142 Liter pro Quadratmeter, wobei der höchste Tageswert bisher bei 105 Litern lag (2013). Die Monatssummen bewegten sich unterdessen bisher zwischen 31 Litern im Jahr 2018 und 341 Litern im Jahr 2000.

Und die Siebenschläfer-Regel?

Ob in diesem Jahr die Bauernregel vom Siebenschläfer zutrifft, wonach das Wetter vom 27. Juni für sieben Wochen anhalten wird, wird man in den nächsten Wochen erleben. Der betreffende Tag war einigermaßen warm, vormittags sonnig, nachmittags wolkiger mit Regen und Gewitter am Abend und in der Nacht – ein buntes Spektrum also auch für die kommenden Wochen.