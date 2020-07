von Siegfried Kouba

Agnes Biesemann konnte zur Versammlung den Bürgermeister Josef Herdner und Freunde aus Schönwald im Schönenbacher „Löwen“ begrüßen. Die Vorsitzende berichtete von der Teilnahme an der Sitzung des Bundes Heimat und Volksleben (BHV).

Mitglied Barbara Gehring wurde mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet. Gehring kümmert sich um den guten Zustand der Trachten und ist Schriftführerin des Vereins. In dieser Funktion hatte sie die Aktivitäten der elf aktiven und 22 passiven Mitglieder festgehalten, zu denen der Ehrenamtsempfang, Abende mit dem Heimatverein Schönwald, die Teilnahme an der Furtwanger Kulturwoche und dem Triberger Schinkenfest, der Donaulauf und die Mitwirkung an der Antik-Uhrenbörse sowie dem Trödlermarkt gehörten.

Ein kleines Plus erwirtschaftete Schatzmeisterin Karin Wintermantel, die auf ein gesundes Guthaben blicken kann. Prüfer Peter Gehring bescheinigte ihr, dass alles ordnungsgemäß verbucht war. Karin Wintermantel ist auch Tanzleiterin. Ihre Arbeit war stark eingeschränkt und sie hofft, dass Tanzen ohne Mundschutz bald erlaubt wird.

Wahlen: Der Vorstand wurde von den Mitgliedern einstimmige entlastet. Agnes Biesemann bleibt Vorsitzende und Karin Wintermantel Schatzmeisterin. Zu Beisitzern wurden Monica Sina und Albin Fehrenbach gewählt. Kassenprüfer werden Peter Gehring und Fridolin Bensel sein.

Ehrungen: Mit Urkunden, Ehrennadeln und Gutscheinen wurden drei Mitglieder bedacht, die viele Jahre Treue bewiesen haben: Hansi Rosmaiti tauschte vor 30 Jahren das Hexen-Häs in die Tracht um und war jahrelang Uhrenträger. Elke Dannecker war erst passives, dann aktives Mitglied sowie Beisitzerin und ist jetzt stellvertretende Vorsitzende. Agnes Biesemann kam 1989 zur Gruppe, ist leidenschaftliche Tänzerin und seit 2009 Vorsitzende.

Probenbesuch: Für den treuen Besuch der 17 Proben wurden Karin Wintermantel und Barbara Gehring vom Verein bedacht und besonderer Dank galt dem Akkordeonisten Andreas Reiner.

Bürgermeister zeigt Mitgefühl

Erfreut zeigte sich Bürgermeister Josef Herdner und dankte für den beachtlichen Einsatz sowie die Präsenz in Furtwangen und der Region. 2020 stelle ein das Vereinsleben beeinträchtigendes Jahr dar. Viele Fragen waren bei den Sitzungen des BHV zu bewältigen. Großveranstaltungen mussten abgesagt werden. Ein gemeinsamer Neujahrsempfang von Regierungspräsidium, Kirchen und anderen Einrichtungen soll folgen. Herdner hofft, dass der Feriensommer und das „Sabbat-Jahr“ unbeschadet überstanden werden.