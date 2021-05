von Hans-Jürgen Kommert

Ein selten gewordenes Ehejubiläum feiern am heutigen Donnerstag Hildegard und Albert Kammerer in Neukirch. Sie sind seit 60 Jahren verheiratet und feiern damit ihre Diamantene Hochzeit.

Handelsschule und Lehre

Hildegard Kimmig wurde im Mai 1937 geboren, sie war das zweite von insgesamt fünf Kindern, dabei die einzige Tochter. Nach der Volksschule, die sie in Neukirch besuchte, hatte sie als Mädchen das Glück, nach Furtwangen in die Handelsschule gehen zu dürfen – nicht unbedingt üblich in den frühen 50er Jahren. Ebenso wenig war es üblich, dass Mädchen eine Ausbildung machen durften. Sie erlernte den Beruf einer Industriekauffrau bei der Uhrenfabrik Herr, damals auf der Neueck. Gearbeitet auf ihrem Beruf hat sie danach nie mehr, denn nach der Heirat kamen von 1962 bis 1980 fünf Kinder zur Welt. Bei einem Sohn leben sie heute – noch immer in Neukirch, aber nicht mehr im Hexenloch.

Ehemann wächst mit neun Geschwistern auf

Albert Kammerer kam im Dezember als zehntes und jüngstes Kind seiner Eltern zur Welt. Es sei etwas kompliziert, denn beide Elternteile waren verwitwet, als sie heirateten. Der Vater brachte bereits vier, die Mutter zwei Kinder mit in die Ehe, aus der dann vier weitere, gemeinsame Kinder folgten. Nach der Volksschule in Neukirch lernte er Maurer bei der Firma Waldvogel. Nach der Lehre verschlug es ihn zunächst zur Firma Markon nach Gütenbach und später zu Mall nach Donaueschingen, bis er schließlich ab 1972 bis zur Rente 1996 bei der Straßenmeisterei landete.

Mütter haben benachbarte Felder gepachtet

Das Ehepaar kannte sich von Kindesbeinen an. Die Mütter hatten benachbarte Felder gepachtet, wo beide bei der Heuernte für die kleine Landwirtschaft helfen mussten. „Wir hätten uns eigentlich nie vorstellen können, dass wir irgendwann ein Paar werden. Und doch hat es dann beim Maitanz gefunkt – und dann sind wir zusammen geblieben“, erzählte Hildegard Kammerer schmunzelnd.

Fünf gemeinsame Kinder

Fünf Kinder haben sie gemeinsam, nur mehr eines wohnt in Neukirch, die restlichen sind über die ganze Bundesrepublik verstreut. Seit 1995 wohnen sie bei ihrem Sohn, der Forst brauchte damals das gemietete Forsthaus selbst.

Eigentlich wäre die Diamantene Hochzeit ja ein Grund zum Feiern – doch die weit entfernt lebenden Kinder und die fünf Enkel machen das in dieser seltsamen Zeit nicht leicht. Es werde einen Kaffee mit denen geben, die kommen, zeigt sich das Jubelpaar einsichtig.