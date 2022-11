von Stefan Heimpel

Arikosi Beha, die neue Furtwanger Integrationsbeauftragte, wird sich künftig zu einem Teil auch um die Integration der Flüchtlinge in der Gemeinde Gütenbach kümmern.

Dies beschloss der gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Furtwangen-Gütenbach, auch im Blick auf die immer größere Zahl von Flüchtlingen in den beiden Gemeinden. Die entsprechende Satzung der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft vom Mai 1974 wurde um einen entsprechenden Passus ergänzt.

Künftig soll sich Arikosi Beha mit einem Umfang von 20 Prozent ihrer Aufgabe für Gütenbach widmen. Die Gemeinde Gütenbach wird auch den entsprechenden Anteil an den jährlichen Kosten übernehmen.

Hilfe mit den Ämtern

Wie Bürgermeister Josef Herdner ausführte, gibt es zusätzlich zu der Flüchtlingswelle aus der Ukraine auch aus anderen Ländern wieder eine steigende Zahl an Flüchtlingen. Sowohl in Gütenbach wie in Furtwangen stieg die Zahl deutlich an. Mit der gemeinsamen Integrationsbeauftragten wolle man den Flüchtlingen eine möglichst gute Integration bieten.

In den beiden Gemeindeverwaltungen wird deutlich, dass hier der Arbeitsaufwand in diesem Sektor immer weiter steigt. Es gibt viel zu tun bei der Stellung der verschiedenen Anträge oder bei der Vermittlung von Deutschkenntnissen. Und dies werde sicher nicht weniger, so Bürgermeister Herdner. Daher werde diese eine Stelle bald an ihre Grenzen stoßen. Und ein Rückgang der Flüchtlingszahlen sei nicht in Sicht.

Neu besetzt Am 1. September übernahm Arikosi Beha die Aufgabe als Integrationsbeauftragte der Stadtverwaltung Furtwangen von Erhard Gwosch. Bereits im Mai hatte es Gespräche gegeben, ob der Furtwanger Integrationsbeauftragte sich auch in Gütenbach um die entsprechenden Themen kümmern könnte. Durch die Neubesetzung der Stelle verzögerte sich dieser Beschluss in der Verwaltungsgemeinschaft allerdings.

Die Gütenbacher Bürgermeisterin Lisa Hengstler machte ebenso deutlich, dass der Bedarf immer weiter steigt. Man habe sich nun auf einen Anteil von 20 Prozent, also einen Arbeitstag pro Woche in Gütenbach, geeinigt. Wichtig sei, dass das ganze sauber über die Verwaltungsgemeinschaft abgewickelt werden kann.

Der Furtwanger Stadtrat Thomas Riesle (CDU) äußerte sich dann ausführlich zu diesem Thema. Nicht zuletzt würden wie schon bisher immer wieder neue Aufgaben von oben auf die Kommunen abgewälzt. Dabei sei die Verwaltungsgemeinschaft mit Gütenbach ein sehr gutes Konstrukt, man könne hier vieles gemeinsam nutzen.

Stelle künftig förderfähig

Aber auch er zweifelte, dass die personelle Ausstattung dieser Stelle auf Dauer ausreichen wird. Ein Vorteil habe diese Vereinbarung, weil nun Gütenbach und Furtwangen über eine Grenze von 10 .000 Einwohnern für ein solches Betreuungsprojekt steigen, womit die Integrationsbeauftragte nun fördererfähig ist. Allerdings werde auch diese Förderung sicherlich zeitlich sehr begrenzt sein, so Riesle.

Mehr Menschen aufgenommen

Ein riesiges Thema bei den Flüchtlingen sei vor allem auch die Unterbringung, aber auch sonst gebe es viele Aufgaben wie die persönliche Betreuung und die Sprachvermittlung. Er bewertete diese gemeinsame Aktion als sehr positiv. Bürgermeister Herdner machte darüber hinaus deutlich, dass Gütenbach aus praktischen Gründen aktuell mehr Flüchtlinge aufgenommen hat als nach dem Gemeindeschlüssel vorgesehen.

Vöhrenbach Das Schwimmi darf nicht sterben – doch wer hilft, den Badespaß zu retten? Das könnte Sie auch interessieren

Bei einer solchen gemeinsamen Aktion sei daher eigentlich auch zu erwarten, dass die Zahl der Flüchtlinge für die beiden Gemeinden gegeneinander aufgerechnet wird, was dann für eine gewisse Zeit für Furtwangen eine Entlastung bedeuten würde.