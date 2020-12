Zahlreiche Segenstütchen wurden in den acht Gemeinden der Seelsorgeeinheit Bregtal vorbereitet, so teilt das Pfarrbüro in einer Pressemeldung mit.

Dank für Unterstützung der Sternsinger-Aktion

Ab 1. Januar werden diese Tütchen in den jeweiligen Gemeinden in den Sternsinger-Gottesdiensten gesegnet und stehen ab diesem Zeitpunkt bis zu Mariä Lichtmess (2. Februar 2021) für die Haushalte zum Mitnehmen bereit oder werden verteilt. Die Termine der Gottesdienste finden sich im Pfarrbrief sowie im Internet unter www.kath-bregtal.de.

Statt Sternsinger-Besuchen gibt es ab 1. Januar Segenstütchen. | Bild: Kirchengemeinde

Die Gemeinden sprechen ihren Dank an alle aus, welche die Sternsinger-Aktion unterstützen und auch die Sternsinger-Ecken in den jeweiligen Kirchen gestalteten.

Kinder unter großem Druck

Durch die Corona-Pandemie hat sich die Lebenssituation vieler Kinder drastisch verschlechtert. Daher setzt sich das Sternsinger-Hilfswerk unter anderem für ein sicheres Umfeld für Kinder ein und dass ihre Rechte gewahrt werden. Enge Wohnverhältnisse und dadurch wenig Bewegung, wenig Förderung und die Zunahme von Gewalt sind Themen, die der Arbeit des Hilfswerks besondere Dringlichkeit verleihen.

Spendengelder vor allem für die Ukraine gedacht

Die Spenden, die dieses Jahr hauptsächlich für die Kinder in der Ukraine gedacht sind, können bei einem der Gottesdienste oder in den Pfarrbüros abgegeben oder auf das Spendenkonto DE 27 6945 0065 0026 0061 99 überwiesen werden.