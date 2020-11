Eine 40-jährige Pickup-Fahrerin hat mit ihrem Fahrzeug eine 90-jährige Fußgängerin erfasst und schwer verletzt. Das meldet die Polizei.

Für beide Frauen standen die Ampeln offenbar auf grün

Die Pickup-Fahrerin sei am Montag, 9. November, gegen 11 Uhr bei grüner Ampel von der Ilbenstraße nach links in die Bregstraße eingebogen und habe dabei die 90-Jährige übersehen, welche die Bregstraße ebenfalls bei grüner Ampel überquert habe.

Schwere Verletzungen beim Sturz auf die Straße

„Der schwere Wagen erfasste die Seniorin, die auf die Straße stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog“, so die Polizei: „Die Unfallverursacherin blieb unverletzt, an ihrem Ford Pickup entstand kein Schaden.“ Die 90-Jährige sei mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht worden.