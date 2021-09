In einer „Light-Version“ startet am Sonntag, 12. September, wieder der Schwarzwald Bikemarathon in Furtwangen. Eigentlich wäre es in diesem Jahr bereits der 25. Marathon gewesen, doch im vergangenen Jahr musste diese sportliche Großveranstaltung wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. In diesem Jahr kann nun beim 24. Schwarzwald Bikemarathon wenigstens eine etwas abgespeckte Version dieses Rennens stattfinden. Das Jubiläumsrennen wurde damit auf das kommende Jahr verschoben.

Ganz wesentliche Unterschiede zu den Veranstaltungen der vergangenen Jahre ist zum einen der Start- und Zielbereich, der aus der Furtwanger Innenstadt aufgrund der aktuellen Gegebenheiten ins Bregstadion verlegt wurde. Und auch der Umfang der Veranstaltung wurde reduziert. Der Verein konzentriert sich dieses Mal auf die beiden Strecken EGT Cross Country Jugendcup und den tw-elektric-Cup mit 42 Kilometern sowie den Ketterer Antriebe-Cup mit 60 Kilometern. Ebenfalls stattfinden wird am Samstag die Laufrad-Trophy und der Kids-Cup, aber ebenfalls mit Start und Ziel im Bregstadion.

Aber auch in dieser „Light-Version“ wird die Tradition gepflegt, dass das Rennen komplett an der Rehaklinik Katharinenhöhe vorbeiführt. Denn auch in diesem Jahr gilt wieder das Motto wie seit Beginn: Biken für krebskranke Kinder! Ein Teil des Startgeldes kommt dann wieder der Rehaklinik Katharinenhöhe und damit den kranken Kindern und ihren Familien direkt zugute.

Bereits in den ersten vier Jahren 1997 bis 2000 war das Bregstadion Start und Ziel des Bikemarathons. Auch Start und Ziel für den Kids-Cup sind ins Stadion verlegt.

In diesem Jahr gibt es keine Möglichkeit einer Nachmeldung. Beim Kids-Cup ist allerdings eine Anmeldung auch noch am Wettkampftag möglich. Die Startnummernausgabe für den Marathon wird von der Hochschule Furtwangen in die städtische Festhalle verlegt: Samstag ab 12.30 Uhr, Sonntag ab 6.30 Uhr. Für den Kids-Cup ist Startnummernausgabe im Bregstadion.

Bei der Abholung der Startnummern, dieses Mal nur möglich durch den Fahrer selbst, muss der 3G-Nachweis vorgelegt werden. Denn sowohl für die Teilnehmer wie für die Besucher und Zuschauer auf dem Veranstaltungsgelände Bregstadion gilt die 3G-Regelung: Die Teilnahme am Marathon und der Zugang zum Veranstaltungsgelände ist nur mit gültigem Impf-, Test- oder Genesenennachweis möglich.

3G-Nachweis ist vorzulegen

Die Teilnehmer müssen bei der Startnummernausgabe, die Besucher und Zuschauer beim Zugang zum Veranstaltungsgelände ihren Impf- oder Genesen-Nachweis beziehungsweise ein negatives Testergebnis (Gültigkeit 24 Stunden) vorlegen. Dann erhält man ein Armband. Nur mit diesem kommt man ins Bregstadion hinein. In der Nähe der Startnummernausgabe besteht die Möglichkeit, sich testen zu lassen.

Die Besucher müssen sich außerdem am Eingang des Stadions per LUCA-App oder per Corona-Kontaktformular registrieren. Diese 3G-Regelung für den Zutritt ins Stadion gilt auch bereits am Samstag für erwachsene Zuschauer beim Kids-Cup .

Nur 40 und 60 Kilometer

In diesem Jahr werden auch nur die Strecken über 42 und 60 Kilometer angeboten. Mit zwei statt vier Strecken gewinnen die Organisatoren Zeit und Raum: Zeit für mehr Startblöcke und Raum für mehr Abstand innerhalb der Startblöcke. Um auch die Helferteams zu schützen, verzichtet man auf Verpflegungsstellen entlang der Strecke. Zusätzlich zum Teilnehmergeschenk bekommen die Teilnehmer zusammen mit der Startnummer deshalb ein kleines „Verpflegungspaket“, um die Strecke auch ohne Verpflegungsstellen gut bewältigen zu können.

Im Bregstadion findet man an beiden Tagen auch eine Bewirtung mit Speisen, Kaffee und Kuchen und Getränken sowie die übliche Expo von Anbietern aus der Bike-Szene. Am Sonntag ab etwa 10 Uhr gibt es hier eine Liveübertragung von der Katharinenhöhe auf eine große Leinwand.

Rund ums Bregstadion gibt es keine Parkmöglichkeiten, im Stadtgebiet sind verschiedene Parkplätze ausgewiesen. Beachtet werden muss vor allem auch, dass die Bregstraße (B500) vom Kreisverkehr bis zur Weiherstraße und die Hinterbreg Richtung Linach am Sonntagvormittag während der Starts komplett gesperrt sind. Eine Zufahrt aus Richtung Gütenbach und Neukirch ist also in dieser Zeit nicht möglich. (hei)