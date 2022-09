Das Programm des Schwarzwald-Bike-Marathons startet am Sonntag, 11. September, mit den Strecken über 42, 60 und 90 Kilometer. Entlang der verschiedenen Strecken werden wieder Verpflegungsstellen zu finden sein. Auf diese musste im vergangenen Jahr verzichtet werden, doch jetzt können sich die Fahrer unterwegs wieder stärken.

Um 7 Uhr beginnen die Wettkämpfe am Sonntag mit dem 90er Rothaus Cup. Start des Ketterer Antriebe Cup ist schließlich um 9 Uhr. Gefahren werden hierbei 60 Kilometer. Ab 9.30 Uhr gehen schließlich die Biker auf die 42 Kilometer lange Strecke vom EGT Cross Country Jugend Cup und vom tw-electric Cup.

Für beide Strecken werden die schnellsten Fahrer kurz nach 11 Uhr im Rena- Stadion zurück erwartet. Die Siegerehrung findet schließlich ab 14 Uhr statt.

Am Sonntag wird es eine LED-Leinwand im Stadion geben, die ab 10 Uhr eine Live-Übertragung von der Katharinenhöhe ermöglicht. Auch bei den Kids am Samstag werden die jungen Biker entlang der Strecke gefilmt und das Geschehen in das Stadion live übertragen.

Ebenso ist an beiden Tagen für Verpflegung im Veranstaltungsgelände gesorgt.

Firmen- und Gruppenwertung

Die Firmen- und Gruppenwertung ist auch in diesem Jahr ein wichtiger Bestandteil des Schwarzwald Bike Marathon. Knapp 30 Teams sind bereits angemeldet.

Um den runden Geburtstag der Veranstaltung gebührend zu feiern, feilen die Organisatoren schon seit Monaten an einem ansprechenden Programm für Jung und Alt. So wird es neben den sportlichen Highlights an beiden Tagen eine „Kids Area“ powered by Schuh& Sport Klausmann geben mit Ballon-Modellage, Kinderschminken, einem Mitmach-Zirkus, einem Karussell und vielem mehr.

Außerdem spielen am Samstag und Sonntag „Locker vom Hocker“ auf dem Festgelände und sorgen für die richtige Stimmung. Auch die beliebte Albgold-Nudelparty am Samstag findet in diesem Jahr wieder statt.

Auch in diesem Jahr gehen 5 Euro unter dem Motto „Biken für krebskranke Kinder“ an die Rehabilitationsklinik Katharinenhöhe. Alle Strecken führen an der Nachsorgeklinik vorbei. Für die passende Atmosphäre sorgt dort wieder Moderator Hans-Peter Pohl. Angekommen im Ziel empfängt Stefan Lubowitzki die Teilnehmer, ihm assistiert Dagmar Bettinger.

Wie auch in den Vorjahren wird es vom Parkplatz auf der Escheck bis zur Katharinenhöhe einen Shuttle Bus geben, denn die Zufahrt zur Katharinenhöhe ist am Rennsonntag gesperrt.

800 ehrenamtliche Helfer

Die Organisatoren des Schwarzwald Bike Marathons sind stolz darauf, dass sie auch bei der großen Jubiläumsveranstaltung wieder auf rund 800 ehrenamtliche Helfer zurückgreifen können. (sk)

Programm:

Samstag, 10. September:

10.30 Uhr bis 13.15 Uhr Startnummernausgabe Kids Cup im Stadion

12.30 Uhr bis 18.30 Uhr Startnummernausgabe Schwarzwald Bike Marathon im Bauhof

12.30 bis 13.30 Uhr Hirsch-Sprung-Laufrad-Trophy

ab 13 Uhr Locker vom Hocker

13.30 Uhr Start des Rena-Kids-Cup

16 bis 19 Uhr Nudelparty

17.15 Uhr Siegerehrung Rena-Kids-Cup

Sonntag, 11. September:

6 Uhr Startnummernausgabe im Bauhof, Einlass ins Stadion, Startaufstellung 90er + Staffel

7 Uhr Start 90er + Staffel

8.30 Uhr Startaufstellung 60er

9 Uhr Start 60er, Startaufstellung 42er

9.30 Uhr Start 42er

Im Stadion ab 10 Uhr: Kids Area powered by Schuh & Sport Klausmann

8 bis 16 Uhr Live-Übertragung und Expo und Bike-Party

10 bis 14 Uhr Locker vom Hocker

Ab 14 Uhr Siegerehrungen