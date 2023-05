Ein großer Erfolg war die Aufführung des OHG-Kindermusicals im Pfarrsaal St. Cyriak. Gezeigt wurde das Märchen „Kwela“. In der szenisch und musikalisch inszenierten afrikanischen Fabel begaben sich Tiere auf die Suche nach Wasser und gingen dabei singend und tanzend humorvoll und unkonventionell vor.

Publikum zeigt sich begeistert

Auch Gespenster, ein verliebtes Zebra und ein hochsensibler dünnhäutiger Elefant waren mit von der Partie, bevor schließlich die Märchenwelt gerettet wurde: Durch gemeinsame Anstrengung wurde das Problem der Dürre gelöst, wobei manche Gefahren zu meistern waren, heißt es in einer Pressemitteilung. Die insgesamt mehr als 300 Zuschauerinnen und Zuschauer der beiden Aufführungen waren rundum begeistert und feierten mit stehendem Applaus die Leistung der 50 Darsteller und zehn Helfer.

Seit fast 30 Jahren produzieren Schüler und Lehrer des Otto-Hahn-Gymnasiums mit Realschule Furtwangen alljährlich ein Kinder- oder Jugendmusical. Diese lebendige Tradition konnte auch durch die Corona-Beschränkungen nicht zum Erliegen gebracht werden, wie die Schule in der Mitteilung schreibt. 2022 wurde „Das Gespenst von Canterville“ – frei nach Oscar Wilde – mit FFP2-Maske von Fünftklässlern einstudiert und als Video auf YouTube veröffentlicht. Das Ergebnis ist zu finden auf www.musikvs.de.

Not macht nun auch in Zeiten der Schulsanierung erfinderisch. Weil sich die Schulaula derzeit noch inmitten einer Großbaustelle befindet, verlegten die verantwortlichen Lehrkräfte die zwei Aufführungen in den bühnentechnisch bestens ausgestatteten Pfarrsaal von St. Cyriak. Claudia Winker hatte dabei die musikalische Gesamtleitung, Hartmut Janke sorgte für Regie, Klavierbegleitung und Technik, und beide wurden wie gewohnt von rund zehn älteren Schülern unterstützt, die beispielsweise die Licht- und Tontechnik bedienten, Theaterschminke in kräftigen Farben auftrugen oder soufflierten. Mit dieser Unterstützung standen ausnahmslos alle 50 Mädchen und Jungen der Jahrgangsstufe 5 des Gymnasiums auf der Bühne und zeigten ihre oft erstaunlichen sängerischen und schauspielerischen Talente.

Zur Vorbereitung fanden direkt vor Ort drei Projekttage für die jüngsten Gymnasiasten statt, während ihre ältesten Mitschüler die schriftliche Reifeprüfung bestehen mussten. Diese hatten übrigens vor genau acht Jahren mit dem gleichen Stück ihre erste Mutprobe bestanden, als sie selbst noch neu in der weiterführenden Schule waren.