Gut eine Woche ist es her, dass die Schulen auch in Furtwangen für einen Teil der Schüler ihre Türen wieder geöffnet haben. Wie läuft es?

Unter den strengen Vorgaben des Infektionsschutzes findet der Schulbetrieb in Baden-Württemberg wieder in den Klassenstufen neun und zehn der Werkrealschule und der Realschule, in der ersten und zweiten Jahrgangsstufe der Oberstufe des Gymnasiums sowie den entsprechenden Klassenstufen in der Anne-Frank-Förderschule statt.

Aufwendige Vorbereitungen

Recht aufwendig seien die Vorbereitungen im Vorfeld der Wiederöffnung für die Stadt als Schulträger und die Schulleitungen gewesen, so Hauptamtsleiter Marcel Schneider.

Die Stadt hatte eine Reihe von Sondermaßnahmen mit den Hausmeistern und Reinigungskräften zu organisieren und stand dazu in regelmäßigem Austausch mit den Schulleitern. Auch die Beschaffung von Desinfektionsmitteln, Ausgabe von Mund- und Nasenschutzmasken in den ersten Tagen oder den Umfang der Schülerbeförderung galt es gemeinsam abzustimmen.

„Es ist sehr gut angelaufen“

Die Resonanz hinsichtlich der Wiederaufnahme des Schulbetriebs ist bei den Schulleitern durchweg positiv. „Bei uns sind am Montag rund 190 Schüler gestartet und bis auf wenige Ausnahmen halten sich alle an die Vorgaben. Es ist sehr gut angelaufen“, zeigte sich Andreas Goldschmidt, Schulleiter des Otto-Hahn-Gymnasiums, erfreut. Ähnlich sehen dies auch dessen Kollegen Frank Wallner von der Werkrealschule und Peter Seiff von der Anne-Frank-Förderschule.

Weitere Überlegungen notwendig

Seiff ergänzt, dass es in den kommenden Wochen voraussichtlich weiterer Überlegungen bedarf, wie vor allem die Abstandsregeln in den Fluren oder im Pausenhof eingehalten werden können. Nach und nach sollen die Schulen schließlich für alle Schüler sukzessive öffnen.

Von einem regulären Schulbetrieb könne dabei noch lange nicht gesprochen werden. Für die Gymnasiasten etwa stehen nur die Leistungsfächer sowie die Basisfächer Deutsch und Mathe auf dem Stundenplan und auch die Realschüler werden derzeit nur in den Prüfungsfächern unterrichtet. Auf Nachmittagsunterricht wird verzichtet.

Förderschule profitiert von kleinen Klassen

Die Anne-Frank-Förderschule profitiert laut Schulleiter Seiff aktuell von den kleinen Schulklassen. Elf Schüler hatten vergangene Woche wieder mit dem Unterricht begonnen und die Abläufe waren sehr gut handhabbar. „Wenn nach den Pfingstferien auch die jüngeren Schüler kommen, werde es eventuell schwieriger, die Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen zu vermitteln“, so Seiff.

Außerdem sieht er ein Problem darin, dass der Schulbesuch wochenweise rollieren wird. Dadurch ist die Alltagsstruktur der Kinder stärker unterbrochen als bei einer tageweisen Lösung. Bei allen Schwierigkeiten stehen für ihn und sein Lehrerkollegium aber fest: „Es war uns allen klar, dass es jetzt weitergehen muss.“

Schüler brauchen festen Ablauf

Die Kinder, so Seiff, bräuchten wieder einen Tagesablauf, denn für einige Jungen und Mädchen sei es nicht leicht, sich selber zu strukturieren. Fest stehe seiner Meinung nach ebenso, dass man in dieser Situation Tag für Tag dazu lerne und neue Lösungen finden müsse.

In der Werkrealschule starteten am vergangenen Montag 27 Neuntklässler. Schulleiter Frank Wallner zieht ebenso ein positives Fazit zum Schulstart: „Die Schüler sind einfach froh, dass sie kommen dürfen und halten sich an die Regeln.“