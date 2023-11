Von großer Bedeutung für die Schüler der künftigen Abschlussjahrgänge sind jeweils umfassende Informationen zum Thema Berufswahl. Hier besteht in Furtwangen ein beispielhaftes Miteinander von Schulen und Betrieben, das ein vielfältiges Angebot von Veranstaltungen zu diesem Thema zur Folge hat. Am bekanntesten und wichtigsten ist dabei sicher die Berufsbildungsmesse.

Einmal mehr trafen sich Lehrer der beteiligten Schulen, Vertreter der verschiedenen Betriebe, der Agentur für Arbeit und die Vermittler von Bildungsangeboten BBQ (Baumann Bildung und Qualifizierung) im Furtwanger Otto-Hahn-Gymnasium (OHG), um die nächsten Veranstaltungen abzusprechen und sich auszutauschen. Unter der Regie von Michael Goldschmidt von der Realschule des OHG und Fabian Mauz von der Robert-Gerwig-Schule wurden hier die verschiedenen Angebote vorgestellt und gleichzeitig diskutiert, wie man das eine oder andere eventuell noch verbessern könnte.

Wie wichtig dieser Austausch ist, zeigten Beispiele für Praktika im kommenden Frühjahr. Die Schulen hatten zahlreiche Praktika verschiedener Klassen für den März geplant. Hier meldeten sich die Betriebe zu Wort. Ausbildungsleiter Manfred Nopper von der Rena beispielsweise machte deutlich, dass genau zu dieser Zeit für die Auszubildenden in der Industrie überall wichtige Prüfungen anstehen, was eine sinnvolle Betreuung der Praktikanten sehr erschwere. Sehr schnell wurden hier neue Termine gefunden, zu denen das jeweilige Praktikum wesentlich besser funktioniert.

Drei Informationstage

Ein wichtiges Angebot, das sich inzwischen gut eingespielt hat, ist der Azubi-Nachmittag am 23. November. Hier können die Jugendlichen, auch mit ihren Eltern, die verschiedenen Betriebe besuchen und direkt vor Ort mit Azubis über die Ausbildungen sprechen.

Ein weiterer Höhepunkt der Berufsinformation ist der „Tag der Berufe“ am Donnerstag, 9. November, dessen fünfte Auflage am OHG stattfindet, verbunden mit einem Informationsabend für Eltern. Der Tag der Berufe von allen Furtwanger Schulen soll Schüler vor Abschluss ihrer schulischen Ausbildung mit Auszubildenden verschiedener Berufsfelder in Kontakt bringen. Dazu gibt es Informationseinheiten in den unterschiedlichsten Berufsfeldern. Nach einer gewissen Zeit wird in ein anderes Berufsfeld gewechselt. So erhalten die Schüler einen breiten Einblick.

Die Krönung ist die Berufsbildungsmesse am 4. Mai 2024, wieder an der Robert-Gerwig-Schule. Bei dieser Messe können sich die Jugendlichen der verschiedensten Schularten darüber informieren, welche Arbeitsplätze ihnen in Industrie, Handwerk oder Handel geboten werden; dies immer verbunden mit Informationen aus erster Hand von den jeweiligen Ausbildungsleitern oder Auszubildenden der verschiedenen Betriebe.