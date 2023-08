Es waren bange Stunden am Donnerstagabend vergangener Woche – und auch jetzt sitzt der Schock bei Carmen Scherzinger und ihrer Familie noch tief. Auf ihrem Anwesen im Hübschental brannte an jenem Abend ein Carport mit dem darin befindlichen Mercedes aus – und auch die rund 300 Meter entfernte, ebenfalls im Familienbesitz befindliche Gartenlaube brannte vollständig aus. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, die polizeilichen Ermittlungen dazu halten an. Ein Übergreifen auf das Wohnhaus der Familie konnten die Feuerwehren aus Gütenbach und Furtwangen, die mit acht Fahrzeugen und 84 Einsatzkräften ausrückten, glücklicherweise verhindern.

„Obwohl wir keine körperlichen Schäden haben – das geht nicht spurlos an einem vorbei“, sagt Carmen Scherzinger. Die Verunsicherung sei groß, denn „man macht sich immerzu Gedanken, wer das getan haben könnte“.

Sie selbst war am späten Donnerstagabend gegen 23.45 Uhr bereits im Bett, als das Feuer ausbrach. „Ich bin dann von einem Knall aufgewacht“, berichtet die Gütenbacherin. Auch einer ihrer Söhne hörte ein Geräusch, fast gleichzeitig bemerkten sie den Brand und riefen umgehend die Rettungskräfte.

Zum Glück, sagt sie, haben die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle bringen können. Selbstverständlich sei das nicht. Einer der Söhne habe, nachdem er die Flammen bemerkt hatte, geistesgegenwärtig noch sein Auto, das vor dem Carport geparkt war, weggefahren. „Wenn das andere Auto auch gebrannt hätte, wären die Flammen wahrscheinlich aufs Haus übergegangen“, mutmaßt Scherzinger. Für sie ein Szenario, an das sie gar nicht denken möchte – sie und ihr Mann, die beiden Söhne, die Tochter mit Partner und drei Hunde seien im Haus gewesen.

Dass auch die Gartenlaube am nahe gelegenen Weiher in Flammen stand, hatte die Familie zunächst gar nicht bemerkt, berichtet sie weiter. Erst die Einsatzkräfte haben sie darauf hingewiesen. Auch der Verlust der Hütte tut weh: „Mein Sohn hat dort viel Zeit, Geld und Emotionen hineingesteckt – auch das ist ja jetzt alles weg.“

An dem idyllischen Fleckchen am Weiher konnten seit Kurzem Camper einen Stellplatz mieten – bis Ende August sei der Platz bereits ausgebucht gewesen. Die Gäste, die in den vergangenen Tagen gebucht hatten, seien bereits wieder abgereist. „Die meinten, sie hätten Angst und das sei ihnen zu unsicher“, sagt Scherzinger resigniert. Auch in der Nacht, als das Feuer ausbrach, sei der Platz eigentlich gebucht gewesen: „Die Leute hatten abgesagt, weil das Kind krank war – sonst wäre er sogar belegt gewesen.“ Wie es in punkto Camping-Stellplätze weitergehe, sei derzeit noch völlig unklar.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern derweil an. Wie Dieter Popp vom Polizeipräsidium Konstanz erklärt, kann die Polizei derzeit keine weiteren Erkenntnisse zu den Ermittlungen mitteilen.