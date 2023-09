Sowohl bei der Laufrad-Trophy als auch beim anschließenden Mountainbike-Wettbewerb Kids-Cup waren Beteiligung und Stimmung gut. Vor allem die Zuschauerkulisse auf der Tribüne im Rena-Stadion bei Start und Ziel war beeindruckend.

Hervorragend war einmal mehr die Teilnahme bei der Laufrad-Trophy für Kinder bis neun Jahren über eine kurze Distanz vor der Tribüne. Bei den Jüngsten unter fünf Jahren waren es mit 76 Teilnehmern sogar so viele, dass man hier zwei Startfelder bildete: das eine mit den echten Laufrädern mit fast 50 Startern, das zweite dann mit den Kinder-Fahrrädern mit rund 30 Teilnehmern. Und für alle gab es nachher als Belohnung eine Medaille.

Die älteren Teilnehmer der Laufrad-Trophy absolvierten dann in zwei Gruppen jeweils eine ganze Runde auf der Tartanbahn, bis auch sie im Ziel mit der Medaille belohnt wurden. 158 Starter bei der Laufrad-Trophy waren etwa so viele wie 2022. Damals hatte sich die Teilnehmerzahl im Vergleich zu den Vorjahren fast verdoppelt.

Beim anschließenden Kids-Cup, dem Mountainbike-Wettbewerb für die Jugend unter 15 Jahren, bewährte sich einmal mehr der Austragungsort. Denn bei Start und Ziel waren die Zuschauer im Rena-Stadion hautnah dabei. 134 Starter in insgesamt acht Klassen waren ein paar mehr als in den Vorjahren. Nach dem Start ging es beim Kids-Cup auf den Übungstrail des Skiclubs hinter dem Festplatz, wo – je nach Altersklasse – bis zu fünf Runden zu absolvieren waren. Dabei zeigten die jungen Sportler beachtliche Leistungen. Auch Starter aus Furtwangen fuhren vorne mit. Im Anschluss an die Siegerehrung fand die Nudelparty statt, die bei Bikern und vielen Besuchern gut ankam.