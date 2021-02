Alljährlich gehört die Elfimess zu den beliebtesten Terminen der Furtwanger Fastnacht: Wer närrische Büttenreden mit einem witzig-hintergründigen Blick aufs Geschehen im Städtle und in der Welt liebt, der ist hier gerne Stammgast. Doch wie so vieles andere muss auch diese Traditionsveranstaltung der Vorsorge gegen die Pandemie dieses Jahr weichen.

Wie wär‘s zumindest mit ein wenig Nostalgie, mit einem Blick zurück auf die Elfimess der vergangenen Fastnacht, als Corona für die meisten noch weit weg war?

Isolde Grieshaber hat zündende Ideen für eine einjährige Kaperfahrt des Gemeinderats | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Auch vor einem Jahr ging es um Fasnet, Kommunalpolitiker, die Stadtfinanzen und vieles mehr. Sieben Büttenredner konnte Narrenchef Dirk Friese bei seiner zweiten Elfimess als Zunftmeister präsentieren. Zum Beispiel Isolde Grieshaber: Sie begeisterte das Publikum mit ihren gereimten Vorschlägen, Geld für große Projekte der Stadt als Piraten (das Motto der Fasnet 2020) mittels Kaperfahrt unter dem Kommando von Käpt´n Sepp herbeizuschaffen.

Überrascht reagierte so mancher dann auf den evangelischen Pfarrer Lutz Bauer als zweiten Redner – doch der hatte schnell die Lacher auf seiner Seite. Als „Wüscht-Gläubiger“ überzeugte der Geistliche mit Geistreichem, besonders mit humorvollen Wortspielen. Studenten seien heute Studierende, Räte manchmal Beratende, manchmal auch Ratende, der Bürger sei vielleicht der Bürgende.

Der evangelische Pfarrer mit dem recycelten Weihnachtsbaum als Narrenbaum. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Dazu gesellten sich scherzhafte Überlegungen etwa zu Windrädern, die nur bei Wind aufpoppen und bei sich nähernden Touristen automatisch einfahren. Alles in allem war sich der SÜDKURIER damals sicher: „Mit seinem trockenen Witz, der auch den Homo Danuvius Katzensteigensis einschloss, beeindruckte er zutiefst – eine echte Bereicherung für die Elfimess.“

Dann sorgten Rentner Emil und seine Frau Hedwig, gespielt von Gerda und Werner Dold, für so manchen Lacher – zum Beispiel mit ihrer Erklärung für die Farbe des Fürstenberg-Bieres: „Der Danuvius pinkelt in hohem Bogen ins Wasserschutzgebiet, in Eschingen ist das dann Bier.“

Aus einer himmlischen Perspektive blickte Regina Kienzler als Engel durchaus sorgenvoll auf irdische Treiben: Waldbrände, Plastikmüll in den Meeren, Flüchtlingsbewegungen, der Brexit, sogar Corona fand schon Erwähnung als neues Virus, das in China auftrete. „Im Himmel sind alle gleich, nur hatten wir hier niemand, der das Engelsorchester im Zaum hält. Britta sorge hier nun für Harmonie und das Badner-Lied ist hier Himmels-Hymne“, so ihre berührende Erinnerung an eine besondere Musikerin.

Christel Besenfelder zeigte den Narren vor einem Jahr auf, dass sie zutiefst betroffen sei, als Umweltsau bezeichnet zu werden. Motorrad fahre nicht sie, das überlasse sie Jungen und Großvätern, die in ganzen Rudeln unterwegs seien. Sie trenne ihren Müll fein säuberlich und sehe dann bei den Studenten, dass deren Säcke liegen blieben – „wer ist da die Umweltsau“. Die jungen Umweltaktivisten erlebe sie mit dem Plakat in der einen und dem Plastikbecker in der anderen Hand, dazu in stets modischen Kleidern. „Mir alte Jungfere hen Kleider us dem letschte Jahrhundert, des isch nachhaltig“, wies sie Umweltsau-Vorwürfe zurück.

Um die Gemeindefinanzen sorgte sich bei der Elfimess vor einem Jahr auch Heinz Guhl. Sein Vorschlag: Der Bürgermeister solle hunderte von Piratenflaggen malen, jeder Haushalt müsse dann für mindestens 50 Euro eine kaufen – Problem gelöst. Oder man könne auch die Donauquelle samt Danuvius teuer an die Eschinger verkaufen. Zu guter Letzt, aber das sei vielleicht etwas schlüpfrig, sei auch die Nutzung der Tennishalle durch leichte Mädchen möglich. Auch sollte man den Professor Mescheder zu Günter Jauch schicken, um die dicken Gewinne einzufahren.

Das Ziel vor Augen – Andrea Klausmann will ins Fernsehen. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Andrea Klausmann, alias Fräulein Agathe Kern, wollte bei ihrem Auftritt bei der Elfimess unbedingt ins Fernsehen – zum Beispiel biete der „Frauentausch“ dafür interessante Möglichkeiten. Aber dazu fehle noch der Mann. Bei „Bauer sucht Frau“ habe sie keinen passenden Kandidaten gefunden und für den „Bätschelohr“ oder „Germanys Next Topmodel“ sei ihr Verfallsdatum abgelaufen. Für Günter Jauch haben ihr die Fragen nicht gepasst. Darum habe sie sich für „Voice of Germany“ entschieden, doch nach „Hans bliieb do“ und „Käb amme na“ habe man zwei starke Männer geschickt, die sie rausgeschmissen hätten.

Letztlich sei sie auf Roland Wehrle reingefallen, der die Casting-Show „Büttenredner gesucht“ in der Färbe inszeniert habe. Zwar sei sie wegen dessen grausamen Wortschatzes fast ein wenig verschreckt gewesen, doch es habe nichts Besseres ergeben.